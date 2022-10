KONGELIG FORSAMLING: Prins Harry og kona Meghan sammen med kong Charles og dronning Camilla under begravelsen til dronning Elizabeth 19. september.

Deadline: Netflix-dokumentar om Harry og Meghan utsatt etter kritikk

En dokumentar om prins Harry og hertuginne Meghan som skulle hatt premiere på Netflix i desember, utsettes til neste år, ifølge tabloidavisen Deadline.

Beslutningen ble tatt etter at den tidligere britiske statsministeren John Major i helgen kritiserte Netflix for en kommende episode i den nye sesongen av den storslåtte dramaserien «The Crown», skriver Deadline.

Serien har premiere i november.

Episoden skal skildre hvordan daværende prins Charles under et møte med Major skal ha klaget over å ha blitt tvunget til å vente med å arve den britiske tronen.

Et slikt møte har imidlertid aldri funnet sted, hevder Major. Han kaller historien for «ondsinnet tull».

Kontroversene rundt storsatsingen «The Crown» har fått Netflix til å trekke i bremsen for dokumentaren om Harry og Meghan, skriver Deadline. Netflix selv kommenterer til avisen at det aldri har vært bekreftet at det kommer en dokumentar om det mye omtalte royale paret.

Både «The Crown» og dokumentaren om Harry og Meghan har vært sensitive temaer i det britiske kongehuset siden dronning Elizabeth døde i begynnelsen av september.

Ifølge Deadline skal prins Harry og hertuginne Meghan ha fått kalde føtter angående dokumentaren og ønsket å kutte ut store deler av materialet, noe Netflix motsatte seg.