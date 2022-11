Stig Hoffmeyer er død. Her er han avbildet i 2012 i forbindelse med et VG-intervju.

Stig Hoffmeyer er død

Den danske skuespilleren Stig Hoffmeyer er død, 82 år gammel. Han er blant annet kjent fra den norske storfilmen «Max Manus».

Det melder danske Ekstra Bladet.

Hoffmeyer døde fredag i en alder av 82, etter noe tids sykdom. Han døde på sykehus, sier familien til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Han var sammen med sin kone og sine to barn da han døde.

Hoffmeyer er kjent for sin rolle som morderen i «Forbrytelsen», samt Kong Haakon VII i den norske storfilmen «Max Manus».

I et intervju med VG i 2012, sa han at han husket tilbake til innspillingen av «Max Manus» med stor glede.

– Min rolle var ikke så stor, men noen av scenene var helt fantastiske med et stort oppbud av statister. Jeg husker også at det var en rolle jeg brukte mye tid til å forberede meg på. Jeg lyttet meg gjennom utallige bånd med taler for å klare å få til hans helt spesielle dansk-norsk, sa Hoffmeyer den gang.

VG møtte Stig Hoffmeyer hjemme i Hillerød i Danmark i 2012.

Info Stig Hoffmeyer Født 27. mai 1940. Han er gift med Kirsten Lehtfeldt som også er skuespiller. Sammen har de datteren Mille som har gått i foreldrenes fotspor. Hoffmeyer har vært med i en lang rekke forskjellige filmer og flere TV-serier som f.eks. Landsbyen, Mordkommisjonen og Nikolaj og Julie. Vis mer

Hans siste rolle ble i serien «Riget Exodus» av Lars von Trier, som fikk terningkast fire av VGs anmelder.

Ekstra Bladet skriver at Hoffmeyer vokste opp i Paris, der faren var diplomat.

Senere utdannet han seg som jurist, men gikk fort over til å være skuespiller. Han har jobbet ved flere teaterscener i København.

Han har også vært stemmeskuespiller, og lagt den danske stemmen på flere tegne- og animasjonsfilmer. Blant annet medvirket han i «Shrek 2», der også hans kone og datter medvirket.