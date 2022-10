OPPRØRT: Influense Sophie Elise er både «trist og opprørt» over budsjettkuttet til dyrvernorganisasjonen NOAH.

Sophie Elise donerer 100.000 kroner til NOAH

Influenseren deler bilde av overføringen og har samtidig startet en spleiseaksjon etter at regjeringen kuttet all støtten til dyrevernorganisasjonen i statsbudsjettet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

– At regjeringen velger å kutte all støtte til NOAH (dyrevernsorganisasjon) gjør meg både trist og opprørt, skriver Sophie Elise Isachsen i et innlegg til sine 574.000 følgere på Instagram tirsdag ettermiddag.

Det er grunnen til at hun nå har opprettet spleiseaksjonen og selv donert 100.000 kroner til dyrevernsorganisasjonen.

– Det viktigste man gjør i en posisjon med mange følgere, er å bruke den makten til noe, skriver Isachsen videre på Instagram - i håp om at mange vil bidra både med penger og til å spre budskapet.

Mistet all støtte

For budsjettåret 2022 var det budsjettert 730.000 kroner til NOAH fra regjeringen. I 2023 er det ingenting.

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) kalte kuttet i støtten for en «beinhard prioritering» da regjeringen la frem statsbudsjettet for 2023 i forrige uke.

Faglig leder i NOAH, Siri Martinsen, var sjokkert over kuttet.

– Dette må jeg se på som en klar politisk handling – en straff for at man kjemper for dyr og naturmangfold. Det er direkte uverdig.