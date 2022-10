ENGASJERER SEG: Sophie Elise Isachsen skriver på Instagram at hun brenner for en rusreform.

Sophie Elise vil ha rusreform: − Vil gjøre vårt samfunn og enkeltmennesket bedre

Etter å ha åpnet seg om at hun var innlagt på rehabilitering for rus, engasjerer Sophie Elise Isachsen (27) seg for å få en rusreform i Norge.

Tidligere denne uken slapp NRK den første episoden av podkasten «Sophie og Fetisha», og det var her Isachsen fortalte om avhengighetsproblemet.

– Det kan sikkert bli vanskelig for meg å lese, sa hun.

– De siste fem ukene har jeg vært innlagt på rehabilitering for rus.

Influenseren og forfatteren fortalte at hun valgte å legge seg inn etter å ha løyet for de rundt henne i et år om at hun hadde sluttet med beroligende tabletter.

INNLAGT: Isachsen åpnet seg om rusproblemene og rehabiliteringen i podkasten «Sophie og Fetisha».

Søndag kveld la hun ut en Instastory hvor hun tar til ordet for å få på plass en rusreform.

– Jeg hadde angst, klarte ikke sove, dro til legen og fikk Xanax. Ble avhengig, skulle trappe ned alene uten hell. Holdningene fra samfunnet gjorde det vanskelig for meg å snakke med noen om det, fordi jeg følte skam, skriver hun.

– Legen skrev ikke ut mer, jeg måtte kjøpe det på gata. Jeg kunne blitt straffet av politiet for det. Hadde det hjulpet meg med angsten og søvnen?

Isachsen skriver at det er lenge siden hun har engasjert seg i politikk, men at hun ikke klarer å la være å uttale seg nå.

– Jeg tror det å søke hjelp og få det bedre vil bli mye lettere om vi får på plass en rusreform. Flytte ressurser fra politiet til helsevern. Det vil gjøre vårt samfunn og enkeltmennesket bedre.

Rusreformen nedstemt

Den såkalte rusreformen – Solberg-regjeringens forslag om å avkriminalisere narkotika – ble nedstemt i Stortinget i fjor. Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet sa nei.

Stortinget vedtok likevel noen små endringer i straffeloven og fjernet blant annet fengsel som straffereaksjon for mindre narkolovbrudd.

Stortinget besluttet at alle kommuner må opprette rådgivende enheter for russaker. Det åpnes for at politiet kan avgjøre straffesaker med pålegg om oppmøte hos disse enhetene.

– Hvilken endring

Isacshen fortalte i podkasten at det for henne startet med søvnproblemer, og deretter angst for at hun ikke fikk sove.

– Og så begynte jeg på beroligende her og der etter behov. Og hva ble etter hvert mitt behov? Hele jævla tiden, sa Sophie Elise.

Hun skriver i innlegget søndag kveld at det føles feil å ikke uttale seg om dette nå.

– Nå brenner jeg virkelig for en rusreform i landet vårt. Fy faen hvilken endring det hadde gjort, avslutter hun.