HILSER: Kong Charles og dronning Camilla i det de forlater Clarence House London mandag.

The Guardian: Varslet om nedbemanning under minnegudstjeneste

Behovet for opptil hundre ansatte ved kong Charles’ bosted skal evalueres i forbindelse med at kongeparet flytter til Buckingham Palace.

Det melder The Guardian, som skriver de har sett et brev sendt til de ansatte fra kongens sjefrådgiver Sir Clive Alderton. Ifølge avisen er brevet et varsel om mulig nedbemanning for staben ved Clarence House.

Privatsekretærer, økonomiavdelingen, kommunikasjonsavdelingen og hushold-staben skal være blant dem som mottok beskjeden om at jobbene deres er til revurdering. Ifølge The Guardian kom beskjeden til disse under minnegudstjenesten for avdøde dronning Elizabeth i Edinburgh mandag.

HISTORIE: Hertugen av Edinburgh, Peter Phillips, vicomte David Linley, prinsesse Anne, Lady Sarah Armstrong-Jones, dronning Elizabeth II, greven av Wessex, prinsesse Diana, dronningmoren, prinsen av Wales og prinsesse Margaret utenfor Clarence House, samlet for å feire dronningmorens 90-årsdag i 1990.

– Alle er rasende. Alle ansatte har jobbet sent hver kveld siden torsdag, og nå blir de møtt med dette. Folk ble tydelig rystet, sier en anonym kilde til Guardian.

Clarence House har lenge vært den offisielle boligen til prinsen av Wales og hertuginnen av Cornwall – nå kong Charles og dronning Camilla.

RESIDENS: Clarence House i 2011.

Med sine nye titler, flytter kongeparet til Buckingham slott. Ifølge Guardian hadde flere i staben forventet at de ville bli slått sammen med staben i kongens nye bolig.

Uunngåelig med oppsigelser

En talsperson for Clarence House oppgir til avisen at enkelte oppsigelser er uunngåelige.

Personen peker på at etter tronbestigelsen forrige uke, er det ikke lenger noen husholdningsvirksomheten for den tidligere prinsen og hertuginnen.

«Som loven krever, har en konsultasjonsprosess begynt. De ansatte har lagt ned lang og tro tjeneste, og selv om noe nedbemanning er uunngåelig, jobber vi iherdig for å finne alternative roller for de fleste ansatte.»

Den siste årlige gjennomgangen viser at det er 101 fulltidsansatte ved Clarence House.

Usikkerhet

I nedbemanningsvarselet fra rådgiveren, skal det blant annet stå:

«Husholdningen (...) ved Clarence House vil legges ned. Derfor er det ventet at det ikke lenger vil være behov for stillinger hovedsakelig basert i Clarence House.»

Han legger til at han forstår at dette er «foruroligende nyheter».

VAKTSKIFTE: EN garde fra Canada opptrer utenfor Buckingham Palace i oktober 2021.

Ifølge Guardian er det så langt ikke bekreftet om kongen og dronningen faktisk skal bo i Buckingham Palace. For tiden er deler av slottet under oppussing som vil vare i flere år.

Avisen skriver at det er spekulasjoner om kongen, som angivelig ikke er så glad i slottet, vil bruke det til offisielle tilstelninger og heller beholde Clarence House som sitt private hjem.

Mange eiendommer

Det er også usikkert om kongen vil fortsette å bruke Windsor slott i helgene og Sandringham House i Norfolk. Kongeparet har også Birkhall på Balmoral-eiendommen, Highgrove i Gloucestershire og hytta Llwynywermod i Wales, skriver avisen.

PAR: Den gang prins Charles og hertuginnen av Cornwall på vei ut fra det walisiske parlamentet 14. oktober 2021.

CNN skriver at prins William arver eiendommene til hertugdømmet i Cornwall, som skal være verdt rundt én milliard pund, nær tolv milliarder kroner. Kong Charles arver blant annet eiendommene til hertugdømmet i Lancaster, verdsatt til rundt 653 millioner pund, 7,6 milliarder kroner.

Hverken prins William eller kong Charles er forpliktet til å betale noen form for skatt for eiendommene, men CNN skriver at både hertugdømmet i Cornwall og Lancaster frivillig har betalt inntektsskatt siden 1993.

Den nyeste rapporten fra Slottet viser at dronning Elizabeth hadde en stab på 491 fulltidsansatte.