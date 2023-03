BLE SKADET: Andrew «Freddie» Flintoff har siden 2019 vært del av den nye programledertrioen i «Top Gear» sammen med Paddy McGuinnes og Chris Harris.

«Top Gear» satt på pause etter ulykke

Programleder Andrew «Freddie» Flintoff havnet i en ulykke under innspilling. Nå skal produksjonen granskes, og programmet stanses inntil videre.

BBC har stanset produksjonen av det populære motorprogrammet «Top Gear».

Bakgrunnen er en ulykke med Andrew «Freddie» Flintoff i desember i fjor.

– Vi har beklaget inderlig til Freddie og kommer til å fortsette å støtte ham i rehabiliteringen, uttalte BBC i en pressemelding torsdag.

Kringkasteren skriver videre at de «under omstendighetene føler det vil være upassende å gjenoppta produksjonen av sesong 34».

I desember ble den tidligere cricket-stjernen og Top Gear-programlederen Flintoff skadet på en testkjøringsbane i Dunsfold sør for London.

Han fikk medisinsk behandling på stedet og ble fraktet videre til sykehus.

– Vi forstår at dette vil være skuffende for fansen, men det er det rette å gjøre, og vi vil ta en avgjørelse om hvordan vi best kan gå videre senere i år, uttaler BBC om produksjonsstansen.

Nå skal det igangsettes en gransking av helse og sikkerhetsforholdene i produksjonsteamet av en uavhengig tredjepart, ifølge BBC.

BBC har også gjennomført egne undersøkelser av ulykken.

I februar 2019 krasjet Flintoff inn i en markedsbod under innspilling av et program i Nottinghamshire, men kom uskadet fra det.

– Jeg strekker meg langt for å gjøre det bra i «Top Gear»-racingløp, men i dette tilfellet gikk jeg et par hakk for langt, sa han til CNN i 2019.

I 2006 havnet den tidligere programlederen Richard Hammond i koma i to uker etter en å ha krasjet med en dragracing-bil,

Han led av store hodesmerter, men overlevde og vendte tilbake til serien.

