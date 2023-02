IKKE LENGER GRAVID: Sara Emilie Tandberg har oppdatert jevnt og tett gjennom svangerskapet.

Influencer Sara Emilie har født

Sara Emilie Tandberg (30) har blitt trebarnsmamma. – Med 3440 gram lykke er livet vårt ett hakk rikere.

Influenceren, blant annet kjent fra «Bloggerne», deler har hun har fått sitt tredje barn på Instagram.

– I mål, velkommen til verden lille Luke. Med 3440 gram lykke er livet vårt ett hakk rikere, skriver Tandberg på Instagram.

Influenceren skriver at fødselen ble noe mer komplisert og «HELT annet» enn med de to første, men at alt står bra til med alle.

Tandberg delte graviditeten med følgerne sine i august i fjor, ett år etter at hun og kjæresten Robin Daldorff Magnussen gjennom ti år hadde gjort det slutt.

Bruddet delte hun åpenhjertig om i «Bloggerne» på TV 2.

Senere fant hun kjærligheten på ny med en tidligere kjæreste fra ungdomsårene.

Hun har vært åpen med følgerne sine om at barnet hun nå har fått ikke var planlagt - men at det gjennom hele prosessen har føltes riktig og at hun og barnefaren gleder seg masse.

Tandberg har så langt vært forsiktig med å dele detaljer om sin nye kjæreste, og begrunnet det med at han ikke ønkser å være en offentlig person.

29-åringen ble for alvor kjent for norske TV-seere i «Bloggerne» i fjor. Men for mange var hun allerede et kjent ansikt på Instagram med sine 380.000 følgere.