VAR I OSLO: Nicki Minaj på Norgesbesøk i 2019.

Nicki Minaj saksøkes av gullsmed

Gullsmeden hevder rapperen ikke har betalt for smykker hun lånte. – Brukes for publisitet, svarer advokaten hennes.

Kjendiser låner titt og ofte smykker og klær fra produsenter som de kan bruke under diverse arrangementer.

Nå hevder en gullsmedforretning i Hollywood at de har lånt ut smykker til rapperen Nicki Minaj, og at noen av dem var ødelagte da de kom tilbake.

Nettstedet TMZ skriver at de har fått tilgang til søksmålet.

Der hevdes det at Nicki Minajs stylist Brett Alan Nelson og gullsmedforretningen Roseark inngikk en avtale om utlån av smykker til et spesifikt arrangement. Forretningen hevder at smykkene skulle leveres tilbake innen en uke, og at eventuelle skader skulle erstattes.

Det skjedde ifølge butikken ikke. I søksmålet hevder de at de ikke fikk de 66 ulike smykkene tilbake innen tidsfristen, og at et par øredobber og en ring var ødelagt da de endelig ble innlevert.

Det skal være snakk om skader til en verdi av 26.239 amerikanske dollar – i overkant av 290.000 norske kroner.

Advokat Jordan Siev, som representerer Nicki Minaj, sier til TMZ at de ikke har sett noen beviser på at smykkene det refereres til er blitt ødelagt av Nicki Minaj.

– Dette søksmålet ser ikke ut til å være noe annet enn et vanlig forsikringskrav fra en gullsmed, brukt for å skape publisitet rundt seg selv og få en utbetaling som de ikke har krav på. Vi vil forsvare oss kraftig mot søksmålet, sier han.

