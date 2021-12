Japans Miss Universe-kjole skaper debatt

Miss Universe-delegat Juri Watanabes (26) «japanske» kjole blir stemplet som «billig» og «en fornærmelse» i sosiale medier. Godkjent av Japan, skriver israelsk ambassade.

Av Xueqi Pang

Publisert: Nå nettopp

Indiske Harnaaz Sandhu stakk av med kronen i Miss Universe, som nylig ble holdt i Israel.

Men dramatikken er langt fra over.

Internett reagerer på Japan-delegaten Juri Watanabes «National Costume»-kjole.

Flere synes nemlig at den japanske kjolen fremstår både «billig» og som en «fornærmelse mot Japan», ifølge JapanToday og NextShark.

Skulle representere Japan

I kategorien «National Costume» skal man nemlig ha på seg et antrekk som sier noe om landet deltagerne kommer fra.

Watanabe var ikledd en glitrende kimono-lignende kjole med japanske flagg i ermene og det japanske keiseremblemet som belte.

Flere mener at det blant annet var usmakelig av Watanabe å bruke keisersymbolet på den måten.

SKJØNNHET: Her er Juri Watanabe i en mindre kontroversiell kreasjon fra samme kveld.

– Det virker som det ikke var noen japanere som var med å lage denne kjolen. Det til tross for at den skal representere Japan, skrev en bruker.

En annen detalj som flere irriterte seg over var at kjolens brystkrage var brettet i en rekkefølge som oftest er forbundet med døde mennesker.

Det gjorde mange ukomfortable, skriver JapanToday.

– Ikke fornærm Japan! Ikke fornærm Japans keiserhus! Ikke fornærm kimono! skrev en annen.

På brystet hadde hun påskrevet «Japan» med japansk skrifttegn i svart blekk, og i hendene holdt hun to klassiske «maneki-neko».

«Maneki-neko» er, for mange allerede kjent, som en gyllen kattefigur med en vinkende pote. Den skal bringe lykke, ifølge japansk folketro.

Mange mente at hele antrekket var en blanding av ulike stereotypier om Japan. Noe som flere mente var ironisk, da deltageren tidligere har uttalt at det er nettopp stereotypier hun ønsker å bekjempe.

Det er heller ikke første gang noen lar seg inspirere av japansk estetikk. Pop-prinsessen Ariana Grande og rapstjernen Nicki Minaj er blant flere som har blitt anklaget for kulturtyveri.

Se video av kjolevisningen her:

Laget av en israeler

Designeren Aviad Adrik Herman bak kreasjonen mente at kjolen skulle hylle Japans «Harajuku»-mote.

– Jeg ser at designeren har stor respekt og beundring for den japanske kulturen, men samtidig en dårlig forståelse av den, skriver en bruker.

Under fremvisning ble det også nevnt at kjolen var en hyllest til den israelske Eurovision-vinneren Netta. Hun gikk også med et kimono-inspirert plagg da hun vant konkurransen.

I en rekke bilder på Twitter poserer den israelske designeren og Juri Watanabe i antrekket. Innleggene ble delt av den israelske ambassaden i Japan.

På grunn av bråket rundt antrekket, har kontoen i ettertid gått ut og informert om at de ikke har vært med å skape kjolen fra begynnelsen.

Ambassaden melder også at kjolen skal ha vært godkjent fra japansk side og veldig varmt tatt imot av Miss Universe Japan.

Det er usikkert hva Watanabe selv tenker om kritikken.