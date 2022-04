FORELDER: Artisten, kjent fra «X-factor» og Stavangerkamaratene, har blitt pappa for første gang.

Tommy Fredvang har blitt pappa

Artisten og kjæresten Tara Shahimi har fått en datter, skriver han selv på Instagram.

Tommy Fredvang (40), kjent fra «X-Factor», «Stjernekamp» og Stavangerkameratene har blitt pappa til lille Ayla.

– Vi er overlykkelige og føler oss som verdens heldigste mennesker, skriver Fredvang i en SMS til VG.

I et innlegg på Instagram viser han stolt frem den nyfødte datteren.

«Plutselig blei alt forandra. 1.april blei me foreldre te lille Ayla og me kjenne på ein kjærlighet me ikkje visste fantes», skriver han i innlegget.

Fredvang har vært sammen med kjæresten Tara Shahimi i flere år, og han skryter uhemmet av innstasen hennes under fødselen.

«Tara kjempa knallhardt i 16 timer og e det råaste menneske eg har møtt» skriver han videre i Instagram-innlegget.

Musikkvideoen til «Når eg mangle deg» fra 2020 er en eneste stor hyllest til kjæresten Tara.

De to fikk en spesiell start, har han tidligere fortalt til VG. Shahimi skulle nemlig til London for å studere et helt år, men Fredvang klarte ikke å gi slipp på skjønnheten.

I mange år hadde han bevisst styrt unna kjærlighet, fordi han ville være singel, men da Shahimi dukket opp, var han sjanseløs.

– Hun bare ramlet inn i livet mitt og snudde om på alt, så jeg spurte på den gammeldagse måten om hun ville være kjæresten min. Det eneste som betydde noe, var å vente på henne hele det året, sa han til VG i 2019.