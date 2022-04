FORTSATT RETTSPROSESS: Britney Spears’ vergemål er opphevet, men rundene i retten fortsetter.

Nekter å betale morens advokatregninger

Britney Spears’ mor har bedt datteren om å betale for seg.

Av Øystein David Johansen

Moren ønsker at Britney Spears betaler advokatregninger pålydende over 5.8 millioner kroner, skriver Variety.

Det har popstjernedatteren motsatt seg. Det er Britney Spears’ advokat Matthew Rosengart som har sendt inn ny dokumentasjon hvor dette blir kjent.

– Britney Spears har i mange år vært familiens eneste familieforsørger, skriver advokaten og legger til at det ikke noe juridisk som støtter opp om morens krav, siden hun ikke var involvert i det omstridte vergemålet.

Vergemålet ble opphevet 12. november, men popstjernen er fortsatt bitter på familien.

– Britney Spears motsetter seg begjæringen i sin helhet, skriver advokaten.

Under en høring onsdag førte Lynne Spears’ advokater argumenter om at popstjernens liv under vergemålet ble endret til det bedre for noen år siden på grunn av morens innsats gjennom hennes advokater. Datteren avviste også da at moren var en positiv kraft i kulissene.

– Det var faren min som opprettet vergemålet for 13 år siden, men det folk ikke vet er at det var moren min som satte ham på ideen, skrev Spears på Instagram i november da kravet fra moren først ble fremført.

I Rosengarts dokumentasjon som er sendt denne uken blir det også hevdet at faren Jamie Spears gjorde seg rik på datterens bekostning som verge. Advokaten skriver også at Britney Spears i minst et tiår har betalt for en stor dyr villa i hjembyen Kentwood i Louisiana, i tillegg til å ha betalt for telefon, vedlikehold og lignende til en verdi av rundt 1.7 millioner dollar.

Dommeren gjorde ingen beslutning om advokatregningene i høringen onsdag, skriver Variety, og neste høring vil skje i juli.