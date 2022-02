PÅ PREMIERE: Iben Akerlie og Jakob Fort kom sammen til førpremieren, men poserte hver for seg.

Ankom førpremiere sammen: − Hun hjalp meg

VIKA KINO (VG) Iben Akerlie (33) og Jakob Fort (22) ankom sammen på førpremieren til «Alt du elsker», men vil ikke svare på om de er Norges nye skuespillerpar.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

De to skuespillerne kom tirsdag kveld sammen til førpremieren på Discovery+’ nye serie «Alt du elsker», hvor sistnevnte spiller en av hovedrollene.

På spørsmål om de kan bekrefte et de er kjærester, svarer Fort:

– Nei, det har jeg ingen kommentar til, men vi ankom sammen.

Han medgir derimot at Akerlie har vært viktig for ham under forberedelsene til serien.

Merittert

Akerlie er kjent fra filmer som «De dødes tjern», «Victoria» og «Rett Vest». I 2016 hadde hun også en stor rolle i andre sesong av NRK-serien «Mammon», og hun har i tillegg gitt ut barnebøker.

Hun har tidligere vært kjæreste med skuespiller Jakob Oftebro. De var sammen i tre år før det ble slutt i 2017.

I 2020 bodde hun sammen med en ny kjæreste i Stockholm. På dette tidspunktet hadde de vært sammen et par år. Han var svensk, var alt hun vil si om ham. Og at han ikke var kjendis.

– Bare helt vanlig verdens beste menneske, sa hun i et intervju med VG pluss.

Da VG møtte henne på Vika Kino til førpremieren av «Alt du elsker» var hun ikke interessert i å la seg intervjue.

Men Jakob Fort sparte ikke på lovordene når han omtalte sin skuespillerkollega og makker for kvelden.

– Hun er superdyktig

Akerlie har ifølge Fort vært en viktig støttespiller i opptakten til serien.

– På første «self-tape» jeg sendte inn til det her så spilte jeg mot henne. Så hun hjalp meg med å sende inn første casting til denne. Da hjalp hun meg kjempegodt, sier han.

– Hun er jo en superdyktig skuespiller. En av de flinkeste vi har. Det kom veldig godt med.

Fort antyder langt på vei at Akerlie spilte en avgjørende rolle for at han fikk rollen i serien.

– Man kan jo nesten si at det var sånn jeg kom meg videre fra første runde, sier han.

Radikaliseres i serien

Fort er kjent fra NRK-satsingen «Blank» hvor han hadde en av hovedrollene. Nå er han altså aktuell med «Alt du elsker» som har premiere torsdag 17. februar.

Fort har sammen med Mina Dale hovedrollen i serien som handler om barndomskjærestene Sara og Jonas som tilfeldigvis møtes igjen.

Gamle følelser blusser opp, men etter hvert oppdager Sara at Jonas bærer på en mørk hemmelighet, og at han er i ferd med å radikaliseres gjennom et høyreekstremt univers på nett.