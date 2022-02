GT og Hege med Volvo 850 fra 1994, som er en sentral kulisse i serien

Kvitter seg med «Rådebank»-stjerner

De har begge hatt sentrale roller i seersuksessen «Rådebank». Nå slåss fansen om å kapre dem ...

Av Ivar Brandvol

I mange av de viktigste scenene i «Rådebank» er det biler med. To av dem utmerker seg: GT sin vinrøde 1994-modell Volvo 850 og Hege sin motivlakkerte Golf IV fra år 2000.

Nå er begge lagt ut på auksjon – og budene har begynt å tikke inn på både GT og Hege sine biler. Auksjonen avsluttes torsdag 24. februar.

– Bilene er jo også blitt stjerner, som vi håper lever videre i rånermiljøet, sier bilansvarlig for serien, Ken Arne Brox.

Maja Christiansen tok lappen for å kunne kjøre scenene sine selv.

Selv om mange av karakterene i serien tilsynelatende raser rundt i bilene sine på TV, er det en offentlig hemmelighet at mange av dem ikke har lappen i virkeligheten. En av dem som gjorde noe med det, var skuespilleren bak Hege.

– I de første sesongene er det en stuntmann med parykk som kjører bilen min. Ser du veldig nøye etter, er det nok mulig å avsløre at det ikke er meg, sa Maja Christiansen (25) til VG tidligere i år.

Flere av scenene ble spilt inn med bilene trygt festet oppå en tilhenger, uten at det synes på TV.

– Det var flere på settet som hintet til at vi burde ta lappen.

Tok lappen i Drammen

Etter øvelseskjøring sammen med faren hjemme i Drammen, samt flere timer på trafikkskole, var Christiansen klar til å kjøre opp i mai i fjor, rett før innspillingen av siste sesong.

I sesong 3 kjører Maja Christiansen alle scenene sine selv i den grønne golfen.

– Drammen har en av de vanskeligste rundkjøringene i Norge. Der øvde jeg mye sammen med pappa, slik at jeg ble trygg. Oppkjøringen gikk fint. Målet var å kunne kjøre alle scenene mine i «Rådebank» selv. Det klarte jeg, sier Christiansen.

Hun kommer opprinnelig fra Drammen, men er i dag bosatt i Oslo.

– Jeg ble veldig glad i å kjøre Golfen til Hege. Det var stas å kunne kjøre selv i alle scenene, sier hun.

Mens innspillingen av sesong 1 gikk rolig for seg i Bø for noen år siden, gjorde populariteten til serien at folk strømmet til bygda for å se stjernene i aksjon. Mange måtte avvises:

– Vi får henvendelser fra folk som skriver at de kan ta seg fri to uker fra jobben for å komme til Bø med bilen sin og være med. Både vi, NRK og alle andre som medvirker opplever en massiv pågang fra folk som vil bidra. Vi har sikkert fått minst 600 tilbud, sa produsent Tom Marius Kittilsen til VG.

Var ville etter Volvo 240

