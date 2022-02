Melina Johnsen og Cristian Brennhovd er to av profilene som har fått advarsel av Forbrukertilsynet. Johnsen har 139.000 følgere på Instagram, Brennhovd har 76.000 følgere.

Influencere reagerer på OnlyFans-tilsyn: − Faen til mas

Flere influencere fortsetter å promotere OnlyFans på Instagram etter advarsel fra Forbrukertilsynet, og retter sterk kritikk mot måten tilsynet jobber på.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

I desember sendte Forbrukertilsynet ut advarsler til 14 profiler, inkludert flere influencere, om deres markedsføring av OnlyFans-kontoer på Instagram.

Flere av brukerne har tatt grep og i ettertid, og blant annet markert promoteringsinnlegg på Instagram med reklame. Forbrukertilsynet hovedkritikk gikk midlertidig på følgende:

«Dersom du har mindreårige følgere og markedsfører innhold på OnlyFans ved bruk av seksualiserende bilder eller videoer med et utfordrende fokus på nakenhet og kropp, så vil markedsføringen lett være i strid med markedsføringsloven.»

Info Dette er kritikken mot OnlyFans-promotering på Instagram Disse fikk brev: Melina Johnsen, Sandra Fjeldberg, Thale Myhre, Vivian Sætre, Lene Angelica Nilsen, Caroline Nitter, Cristian Brennhovd, Nicoline Devik, Johanne Nordeng, Jannicke Haug Sæther, Stian Bjørnes, Christina Lægreid, Espen Johnsen, Siv Nerdal

I fjor sommer raste debatten rundt influencere som brukte Instagram til å promotere for sine OnlyFans-kontoer.

OnlyFans er en tjeneste som er mest kjent for å tilby erotisk innhold mot penger.

Kritikken gikk ut på at influencere på Instagrams historiefunksjon publiserer sensurerte bilder, og henviser følgerne videre til der man kan kjøpe abonnement som gir tilgang til usensurert innhold på OnlyFans.

Innleggene ble ikke merket som reklame.

Noen opplyste til sine tusenvis av følgere at de kunne tjene hundretusenvis av kroner på én måned på OnlyFans.

Flere av influencerne har også lukkede profiler på Instagram, der mye av OnlyFans-markedsføringen foregår.

Forbrukertilsynet uttalte i fjor at praksisen kunne være ulovlig, og sendte i desember advarsel til 14 profiler. Vis mer

Seksjonssjef i Forbrukertilsynet, Nina Elise Dietzel sier likevel at de har avsluttet alle sakene der de sendte ut brev før jul, og at de ikke har planlagt noen oppfølgning per nå.

– Vi legger nå til grunn at de er informert om regelverket og dette vil få betydning om vi på et senere tidspunkt oppdager brudd på regelverket, skriver hun i en e-post.

– Må få legge ut akkurat det jeg vil

I brevene Forbrukertilsynet sendte før jul ba de om tilbakemelding om at brukerne hadde mottatt advarselen og veiledningen. Ikke alle svarte, noe tilsynet purret på.

I dokumenter som VG har fått innsyn i gjaldt dette realityprofil Melina Johnsen, og realityparet Cristian Brennhovd og Caroline Nitter.

«Faen til mas. Fokuser på litt viktigere ting er dere greie :) Folk tar selvmord hver dag og barn sulter overalt i verden» skrev Johnsen i en e-post 4. januar.

«Hva mener dere? Skal jeg skrive ok jeg forstår. Men jeg må få legge ut akkurat det jeg vil på Instagram og andre sosiale medier vi lever i et fritt land» skrev Brennhovd i sin tilbakemelding.

– Johnsen sier dere skal fokusere på viktigere ting, og at dette er mas. Hva tenker dere om dette? Hvor viktig er jobben dere gjør rundt influencere og markedsføring?

– Det er nok noen som mener det, og det vil nok alltid være noen som mener at vi prioriterer feil. Men så lenge man driver næringsvirksomhet er det imidlertid viktig å ta inn over seg at man er omfattet av et regelverk, og at det ikke er fritt frem for hva man kan publisere av markedsføring, sier Dietzel.

– En heksejakt

Caroline Nitter startet sitt svar med «jeg forstår», før hun retter kritikk mot Forbrukertilsynet og måten de arbeider på.

Hun skriver blant annet at hun opplever en sterk urettferdighet ved at andre influencere får reklamere for undertøy:

«Jeg synes det er stygt gjort og opplever at jeg blir veldig støtt av måten det både forskjellsbehandler og direkte slutshames».

VG har vært i kontakt med Nitter, som er klar i talen:

– Jeg synes det er en heksejakt, forskjellsbehandling og direkte «slutshaming».

Hun snakker også på vegne av kjæresten Brennhovd.

– Vi skal selvfølgelig rette oss etter regelverket, men regelverket er også vanskelig å forholde seg til. Jeg ønsker ikke å være vrang, men jeg opplever en sterk urettferdighet når for eksempel større influencere får reklamere for undertøy.

Forbrukertilsynet sier følgende om kritikken fra Nitter:

– Denne saken handler om at Forbrukertilsynet håndhever regelverket som skal beskytte barn mot seksualisert reklame, sier seksjonssjef Dietzel.

Hun sier likevel at Nitter reiser en aktuell problemstilling rundt influencere som reklamerer for undertøy, men at de har valgt å prioritere OnlyFans siden denne markedsføringen har et spesielt fokus på nakenhet.

Nitter sier hun har endret måten hun promoterer Onlyfans etter hun mottok orienteringsbrev. Det sier også Melina Johnsen, som i tillegg retter kritikk mot tilsynet.

– Jeg synes de skal prioritere viktigere ting enn å jage på oss influencere. Jeg har selvfølgelig tatt til meg «reglene» og deler ikke noe på min Instagram konto bortsett fra den exclusive kontoen som har en 18 års grense, skriver hun i en melding til VG.

Også Nitter viser til at hun har en egen Instagram profil som er lukket hvor det i biografien står at det er 18+ for å følge.

LUKKET PROFIL: Melina Johnsen og Caroline Nitter bruker lukkede profiler til å promotere Onlyfans-innhold.

Dietzel bekrefter at Forbrukertilsynet har gitt uttrykk for at en lukket konto, der man opererer med 18-års grense, er med på å begrense at mindreårige får tilgang, forutsatt at kontrollen med hvem som får følge profilen er god.

– Retningslinjene i orienteringsbrevet gjelder imidlertid uavhengig av om en profil er åpen, lukket eller har aldersgrense. Påvirkerne må derfor også være varsomme med innlegg som de poster på en lukket profil.

– Utfordrende

– Opplever dere at disse influencerne tar arbeidet deres på alvor?

– Det er ikke til å legge skjul på at påvirkerbransjen er en sammensatt bransje, der det innimellom kan være utfordrende å føre tilsyn. De aller fleste påvirkere vi har dialog med, inkludert påvirkernettverk, ønsker imidlertid å opptre profesjonelt og innrette seg etter lovverket. Det er viktig at påvirkerne tar innover seg at de driver næringsvirksomhet og er underlagt regelverk. Videre at brudd på regelverket kan få konsekvenser.

– Hvordan tror dere folk oppfatter viktigheten av arbeidet deres når markedsføringen til influencerne ikke får konsekvenser, og når influencerne svarer dere på denne måten?

– Vi registrerer at det etterlyses mer bruk av sanksjoner. Forbrukertilsynet kan imidlertid ikke sanksjonere alle lovbrudd vi kommer over. Dialog med næringsdrivende og godt informasjonsarbeid er viktige verktøy i arbeidet vårt. Når dette ikke har tilstrekkelig effekt er det grunn til å vurdere strengere virkemidler i form av økonomiske sanksjoner. Jeg viser for øvrig til svaret på forrige spørsmål.