Vanessa Rudjord og Jonas Forsang gifter seg i Paris – kjendisene samles før bryllupet

PARIS/OSLO (VG) Lørdag ettermiddag møter kjendisene opp i finstasen utenfor Ritz Paris for å delta i Vanessa Rudjord (46) og Jonas Forsangs (41) bryllup.

Rudjord og Forsang bor på det berømte hotellet Ritz i Paris. Lørdag ettermiddag har et stort antall sorte biler samlet seg på plassen utenfor hotellet. Snart skal de frakte alle gjestene til lokalet hvor den store vielsen skal holdes.

Sola skinner i det Stordalen-familien melder sin ankomst. Petter Stordalen har tatt på seg hvit dressjakke, hvit skjorte og sort slips. Sønnene hans og svigersønnen Jens Bredberg møter i matchende sorte dresser og slips. Emilie Stordalen er også i Paris for å feire det kommende brudeparet, og er iført en brun lang kjole med åpen rygg.

– Hva gleder dere dere til?

– Å feire Jonas og Vanessa, sier Jakob Stordalen.

KLAR FOR BRYLLUP: Henrik Stordalen med kjæresten Miriam. Til høyre Petter Stordalen og kjæresten Märta Elander Wistén. Sofia Tjelta og kjæresten gleder seg til fest. Signy Fardal og Tor Gunnar Lundenes FESTKLAR: Yosef Wolde-Mariam fra Madcon. Petter Stordalen og kjæresten Märta Elander Wistén.

– Jeg kommer til å bli så rørt når de sier ja, sier Janne Formoe, som møter i en lang rød silkekjole.

Hennes mangeårige partner og forlovede Jan Fredrik Karlsen har på sort dress og sorte solbriller - men er ikke riktig klar for bryllup helt ennå.

– Jeg skal inn og knytte sløyfen så er alt i orden. Petter skal hjelpe meg, sier han og ler.

UTEN SLØYFE: Janne Formoe og Jan Fredrik Karlsen gleder seg til bryllup og den påfølgende festen.

Astrid S sier hun gleder seg til den store dagen, og synes det er talene som er det gøyeste med bryllup. Hun har på seg en sort kjole med høy split – i tillegg til en rosa lang blazer med puffermer, og matchende sko og veske.

Til stede er også Jenny Skavlan, Signy Fardal, Sofia Tjelta, Yosef fra Madcon, Aslak Hartberg fra Klovner i kamp – for å nevne noen.

Brudeparet har trolig allerede dratt til bryllups-lokalet – som flere av gjestene foreløpig ikke vet hvor er.

GLEDER SEG: Astrid Smeplass er til stede i Paris og synes det er talene som er det gøyeste med bryllup.

Suite til 347.000,- per natt

Hotellet har huset mange store stjerner når de har besøkt Paris. Prinsesse Diana spiste sitt siste måltid der.

I tillegg har kjendiser som Kim Kardashian, Kendall Jenner, Kris Jenner, Kanye West, Kate Moss, Cardi B, Demi Moore, Uma Thurman og mange flere, blitt avbildet på vei inn eller ut av hotellet – da spesielt under Fashion week, når Paris kryr av kjendiser og moteikoner.

Et standard rom på Ritz fra lørdag 25. juni til søndag 26. juni koster fra omtrent 21.000 kroner per natt. Suite koster 31.000 kroner samme natt, og prestisje suiter begynner på 50.000 kroner. Den dyreste suiten den natten «L'Appartement Ritz» koster 34.200 euro, altså 347.000 kroner.

Kjendisene samlet for festmiddag

Dagen før bryllupet var det duket for festmiddag på Le Grand Colbert, hvor flere kjente ansikt møtte:

Chirag og Magdi fra Karpe, Jenny Skavlan og mannen Thomas Gullestad, Astrid S, skuespiller Mattis Herman Nyquist, forfatter Jørn Lier Horst, Signy Fardal, Camilla Phil og Aslak Hartberg fra Klovner i kamp – for å nevne noen.

– Dette blir fantastisk. Bryllup er livets fest og jeg gleder meg så mye, sa Stordalen fredag før festmiddagen.

1 / 7 GLEDER SEG: Petter Stordalen og Märta Elander Wistén har tatt turen til Paris for å feire Vanessa Rudjord og Jonas Forsang. KOMMENDE BRUD: Vanessa Rudjord ankom sin egen festmiddag fredag i en hvit blondekjole. PÅ VEI INN: Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og kona Oda Felicia fredag. GLAD: Artist Astrid Smeplass gikk smilende inn i restauranten fredag. FORLOVER: Skuespiller Pia Tjelta skal holde tale i bryllupet. Her sammen med Yosef fra Madcon på vei inn i restauranten fredag. KLAR FOR FEST: Jan Fredrik Karlsen og Janne Formoe gledet seg til å feire det kommende brudeparet fredag. PAR I PARIS: Thomas Gullestad var fredag iført vintage fra topp til tå, mens Jenny Skavlan hadde på seg hjemmesydd-kjole. forrige neste fullskjerm GLEDER SEG: Petter Stordalen og Märta Elander Wistén har tatt turen til Paris for å feire Vanessa Rudjord og Jonas Forsang.

Moteprofilen Vanessa Rudjord har allerede avslørt at hennes tredje bryllup er et destinasjonsbryllup – nemlig i kjærlighetens by – Paris.

Hun har også avslørt at det ikke er hvem som helst som står på gjestelisten. I utdrikningslaget møtte flere celebre venninner opp.

Sammen med Synnøve Skarbø, Pia Tjelta, Jenny Skavlan, Signy Fardal og Janne Formoe, dukket også kongelig besøk opp – nemlig kronprinsesse Mette-Marit.

De to førstnevnte skal være utpekt til Rudjords forlovere.

I den nyeste episoden av «Synnøve og Vanessa», avslører moteprofilen at hun betalte totalt 200.000 kroner for brudekjolen hun fikk sendt fra New York.

Rudjord har tidligere har vært gift med komiker Thomas Giertsen og finansmannen Runar Vatne, og etter sistnevnte skilsmisse møtte hun sin nåværende forlovede.

Synnøve Skarbø er tilknyttet MAX Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS.