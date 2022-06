SIMSALABIM: Det ser ut som om feen nettopp har svingt tryllestaven, men dette er altså the Gold State Coach som det tok to år å lage og som sto ferdig i 1762.

Dronning Elizabeth kjører ikke «Askepott-vognen» denne gang

Søndag skal den ut og rulle for første gang på 20 år. Men hovedpersonen, Dronning Elizabeth (96), kommer ikke til å sitte i diligencen.

Britene går mann av huse denne helgen for å feire at monarken deres har sittet 70 år på tronen, det mye omtalte platinajubileet.

Og det er i denne forbindelsen at den 260 år gamle «askepott-vognen», eller Gold State Coach som den egentlig heter, skal få lufte seg.

– Ikke veldig komfortabel

2002: Her vinker dronning Elizabeth til de mange fremmøtte i forbindelse med gulljubileet i 2002 da hun hadde sittet 50 år på tronen.

Dronning Elizabeth har kjørt i vognen flere ganger, blant annet da hun skulle krones i 1953, men hun gir den ikke akkurat terningkast 6.

Den var «ikke veldig komfortabel» og er «i det hele tatt ikke ment for å reise i,» fortalte hun i en BBC-dokumenter i 2018, skriver CNN.

Siden den gang har hun sittet i den forgylte vognen flere ganger – under sølvjubileet i 1977 og gulljubileet i 2002.

Men denne gangen skal dronning Elizabeth ikke kjøre i den, skriver slottet på sine nettsider. I stedet skal en arkivfilm fra turen i 1953 projiseres på vinduene.

Feiringen av platinajubileet, som markerer dronningens 70 år på tronen, startet torsdag og varer til og med søndag. Se programmet her.

Men dronningen har ikke vært helt i form. Planen var at hun skulle være til stede under festgudstjenesten i St Paul’s Cathedral fredag, men Slottet meldte torsdag kveld at 96-åringen var sliten og uvel etter en travel torsdag – og at hun derfor må stå over gudstjenesten.

Fredag kveld melder slottet, ifølge Sky News, at dronningen heller ikke vil delta på Epson Derby lørdag.

Søndag forventes det at rundt 10 millioner briter samles til lunsj i gatene for å feire dronningens 70 år på tronen. Det hele kulminerer i en festparade som involverer mer enn 10.000 mennesker, ifølge slottet.

Og det er altså her diligencen skal vises frem. Den veier over fire tonn og trekkes av åtte hester som skal gå rolig i skritt.

Vognen er vel så langt fra minimalisme som det er mulig å komme. Her er det løvehoder, palmeblader, kjeruber, greske havguder og andre motiver fra britenes historiske seire til sjøs.

Vognen, som ble designet av William Chambers og bygget av Samuel Butler i 1762, står vanligvis utstilt ved the Royal Mews i Buckingham Palace. Den er syv meter lang og 3,66 meter høy og du kan lese mer om den her.