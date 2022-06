Corona-konsertene

Gjennom pandemien får Multievent Drift AS støtte til fem konserter i bilverkstedet, viser søknader VG har fått innsyn i.

Én av dem er med Sandra Lyng og artisten Ida Sofie. Ti publikummere betaler til sammen 1800 kroner for å se den tidligere Idol-deltakeren.

Sandra Lyng

Både på Sandra Lyng-konserten og de fire andre går husleien til Multi Bilverksted AS – et av firmaene til far og sønn Riibe.

I tillegg til Multievent Drift og Multi Bilverksted eier far Riibe en rekke firmaer, som driver med blant annet lyd- og lysutleie, booking og management av artister samt bilutleie.

VG kan nå avdekke hvordan krisestøtten som sønnen Øyvind Riibe fikk innvilget, ble brukt til å kjøpe tjenester fra farens selskaper.

Da artisten Unge Lama går på scenen på bilverkstedet 1. juledag, er det ikke bare artisten selv som får betalt.

Det gjør også managementet hans i Value Artist AS. Også dette firmaet er eid av far Riibe. Sønn Riibe har skrevet søknadene om coronastøtte til firmaet.

Minst 33 av de 38 konsertene som mottok krisestøtte ble gjennomført med artister som var booket gjennom Value Artist AS, kan VG dokumentere gjennom innsyn i søknadene.

Riibe bekrefter dette til VG.

– Hva fakturerte dere som bookinghonorar?

– Det er konkurransesensitivt, så det kan jeg ikke si.

Lyd- og lysutstyret til konserten på verkstedet er leid av Zales AS. Også dette firmaet er eid av far Riibe. Sønn Riibe har skrevet søknadene om coronastøtte til firmaet.

– Hva fakturerte dere for lyd og lys?

Riibe junior har ikke besvart dette spørsmålet.

For å arrangere konserten brukte arrangøren biler leid av Multievent AS – som altså er et annet firma enn Multievent Drift AS.

Igjen er det far som står bak firmaet og sønn som har søkt om coronastøtte.

– Hva fakturerte dere for leiebilene?

Riibe har ikke besvart dette spørsmålet.

– Når dere kjøper tjenester fra egne firmaer, er det da mulig for dere å sette prisen slik dere selv ønsker heller enn markedspris?

Riibe har ikke besvart dette spørsmålet.

VG har også spurt Øyvind Riibe om hvor mye av de 666.280 selskapet fikk i støtte for romjulskonsertene som endte opp i selskaper eid av faren hans.

Heller ikke dette har han svart på.

Å fakturere egne firmaer er noe konsernet også gjør utenfor pandemitider, forklarer Riibe.

– Målet vårt har hele tiden vært å bygge vår egen næringskjede når vi arrangerer konserter, sier han.

Riibe hevder at både Kulturrådet og Kulturdepartementet sa at det var greit å fakturere firmaer i eget konsern. Disse samtalene skal ha skjedd muntlig.

– En jurist i departementet sa til meg at det var helt vanlig at firmaer som eier bygninger leide ut lokaler til selskaper med samme eier, sier han.

Riibe har ikke navnet på denne juristen.

VG har lagt Riibes påstand frem for Kulturdepartementet.

Departementet kan hverken bekrefte eller avkrefte at de har hatt muntlig kontakt med Riibe, men statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann sier at departementet aldri ville gitt en slik beskjed.

– Vi tar ikke stilling til konkrete saker hvis en søker tar kontakt.

Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann.

Heller ikke Kulturrådet kan bekrefte å ha gitt en slik beskjed til Riibe.

På generelt grunnlag sier kommunikasjonssjef Thomas Hansen i Kulturrådet at det ikke er noe forbud for støttemottakere mot å fakturere internt i konsern.

Multievent Drift AS er tildelt 4,5 millioner for konsertene de gjennomførte da det var restriksjoner på antall publikummere.

Firmaet har også fått 2,3 millioner for å kompensere for avlyste konserter tidlig i pandemien.

De ulike søsterselskapene i Riibe-konsernet har også fått kompensasjon for avlysninger:

Multievent AS har fått 11,0 millioner.

Lyd- og lysselskapet Zales AS har fått nesten 1 million.

Management-selskapet Value Artist AS har fått 0,9 millioner.

Selv om firmaene har mottatt nesten 20 støttemillioner, sier Øyvind Riibe at pandemien har vært vanskelig og hard for konsernet, til tross for støtteordningene.

De fire selskapene gikk totalt sett 1,7 millioner kroner i pluss i 2020. Men konsernet styrer mot røde tall i regnskapene for 2021, opplyser han.

Faren hans, firmaeeier Lars Eirik Riibe, sier til VG at sønnen uttaler seg på vegne av selskapene.

– Vi valgte å søke om støtte for å arrangere konserter med få i publikum. Det ble en masse jobb og vi gikk på flere budsjettsmeller, sier Øyvind Riibe.

– Stimuleringsordningen har ødelagt mer enn det har gagnet bedriften. Sett i ettertid burde vi latt være å arrangere, og heller bare søkt om støtte gjennom kompensasjonsordningen basert på budsjetter fra tidligere år.