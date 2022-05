HITMASKIN: 19-årige Olivia Rodrigo har toppet hitlistene i Norge og verden rundt med sitt debutalbum «SOUR». Nå har funnet sin egen dobbeltgjenger, igjen.

Olivia Rodrigo: − Trodde det var meg

Artisten ble «lurt» av en TikTok med dobbeltgjengeren hennes.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Den amerikanske artisten Olivia Rodrigo (19) gjorde braksuksess med debutalbumet «SOUR», som satte flere rekorder i 2021. Populariteten gjør at mange har omfavnet 19-åringens stil.

Det har ført til en strøm av videoer og trender på TikTok hvor fansen hermer etter Rodrigos utseende. Som igjen har ført til flere videoer av folk som ligner veldig på artisten.

25. mai postet TikTok-bruker «buejnfp17» en video fra en konsert. I videoen tuller tiktokerens søster, Aurea Ocampo, med at hun ligner på Rodrigo, skriver Dexerto.

«Olivia Rodrigo found your twin!!» står det under videoen. I selve TikToken tar Ocampo bilder med andre som om hun var Rodrigo, under tittelen: Søsteren min etter at en person sa at hun ligner på Olivia Rodrigo.

Artisten selv så likheten:

– Nei, jeg trodde også det var meg, skriver Rodrigo i en kommentar under videoen. Kommentaren har alene over 100.000 likes.

Kort tid etter at artisten kommenterte la dobbeltgjengeren ut en TikTok hvor hun reagerer på kommentaren hun fikk av artisten.

– Olivia ligner mer på tvillingen min enn min faktiske tvilling, skriver hun.

Tidligere i år åpnet Rodrigo opp om hvordan det var å bli superstjerne på rekordtid.

– Jeg har alltid hatt et rart liv, sa hun da.

Det er ikke første gang 19-åringen kommer over en dobbeltgjenger av seg selv på TikTok. I 2021 gikk en bruker viralt på grunn av likheten til artisten i en video hvor hun mimer til låten «enough for you» av artisten.

Rodrigo la da igjen kommentaren «YASSS».