BARNESTJERNER: Det er kanskje slik vi husker dem best? Kusinene Sophia Grace Brownlee (t.h.) og Rosie McClelland gikk viralt i prinsessekjoler.

Gjenskapte viral-opptredenen

De britiske kusinene gikk viralt og ble barnestjerner for elleve år siden. Nå har de gjenskapt opptredenen som gikk viralt.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Husker du Sophia Grace og Rosie fra The Ellen Show?

For 11 år ble de to kusinene fra østkysten i England verdenskjente for sin versjon av «Superbass»-sangen til Nicki Minaj.

I prinsessekjoler danset de, mens eldstemann Sophia Grace rappet Nicki Minaj sine velkjente vers.

Kort tid etter ble de hentet inn til «The Ellen DeGeneres Show» for å fremføre sangen der. Jentene ble også overrasket med et møte med Minaj.

TOK IMOT PRIS: I juli 2012 tok Rosie McClelland (t.v.) og Sophia Grace Brownlee imot en pris på scenen med Ellen DeGeneres på Teen Choice Awards.

Fikk smaken på livet i rampelyset

Etter opptredenen på «The Ellen DeGeneres Show» gjorde kusinene flere opptak for TV-programmet. Store kjendiser som Britney Spears, Justin Bieber, Katy Perry og Jenner-søstrene, Kylie og Kendall er blant dem som kusinene fikk møte og intervjue i barndommen.

I en av de aller siste episodene av «The Ellen DeGeneres Show» har de britiske kusinene, som nå har blitt 15 og 19 år, gjenskapt opptredenen.

Se opptredenen her:

I en ny YouTube-video forteller nå 15- og 19- åringen om hvor de er i dag og hva de opplevde som barn.

Begge to fikk smaken på livet i rampelyset i tidlig alder, og har nå gitt ut musikk.

De fikk laget sin egen film, «Royal Adventure», og hadde også en gjesteopptreden i Disney-serien «Sam & Cat». Kusinene har gitt ut barnebøker, og også blitt gjenskapt som «Barbie»-dukker.

Få et gjensyn med videoen som gikk viralt i 2011 her:

Siste sesong med «Ellen Show»

Denne uken vises aller siste episode av Ellen DeGeneres’ selvtitulerte talkshow. Programmet har gått på TV siden høsten 2003, i nitten sesonger.

Sommeren 2020 publiserte Buzzfeed News flere artikler hvor tidligere ansatte i produksjonsteamet bak «The Ellen DeGeneres Show» anklaget Ellen DeGeneres for å skape et dårlig arbeidsmiljø.

Ikke lenge etter kontroversene rundt arbeidsmiljøet ble det klart at 2021/2022-sesongen ville bli den siste.

