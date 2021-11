BLIR PAPPA IGJEN: Christer Falck avslører at han venter barn i starten av 2022.

Christer Falck venter barn med samboeren

Programleder Christer Falck (52) venter barn med Line Vee Hanum (44).

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«12. januar 2022 er den store dagen. Vi krangler litt om navn (mitt forslag er Prince Rogers. Hun er ikke helt overbevist). Men siden Line alltid har dobbeltstemme, så vinner nok hun», skriver Falck på Facebook tirsdag.

Han deler samtidig bilde av seg selv og kjæresten Line Vee Hanum, og et bilde der sistnevnte viser frem gravidmagen.

SAMBOER: Line Vee Hanum.

Falck og Hanum bekreftet forholdet i 2011. Hun var da pressesjef i TV 3 og han programleder for «Robinssonekspedisjonen» på samme kanal.

– Hun er den morsomste dama jeg har møtt, sa Falck i et intervju med VG året etter.

Han har to barn fra et tidligere forhold. Barnet blir det første for Hanum.

Paret har sin base på Nordstrand i Oslo.

Spøken om navneforslaget bunner i Falcks enorme interesse for avdøde Prince.

Falck er i disse dager i gang med innspillingen av realityserien «16 Weeks of Hell» på TVN, som handler om at han og fire andre kjendiser skal trene og komme i form.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Falck.