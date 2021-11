SIKKERHET: Åtte personer døde og mange ble skadet etter kaos under åpningskvelden til Travis Scott-festivalen «Astroworld». Det er ikke første gang at sikkerheten kommer i søkelyset under en konsert med Travis Scott.

Travis Scott etter festivaltragedien: − Helt knust

Rapperen Travis Scott bryter stillheten etter at åtte personer døde og mange ble skadet da det oppsto kaos. Han får også kritikk for ikke å ha stoppet konserten tidligere.

Publisert: Nå nettopp

– Publikum begynte å presse seg mot scenen, og det førte til panikk. Mennesker begynte å falle og miste bevisstheten, noe som skapte ytterligere panikk, sier Houston-brannsjef Sam Pena under en pressekonferanse natt til lørdag lokal tid.

Ifølge Reuters har «Astroworld»-festivalen offisielt blitt avlyst, etter at åtte personer døde og mange ble skadet da det oppsto kaos under konserten til rapperen Travis Scott.

Nyhetsbyrået melder at festivalen vil fokusere på å bistå helsepersonell og politi etter hendelsen.

23 personer til sykehus

Kaoset skal ha startet rundt klokken ni fredag kveld inne på konserten.

Ifølge New York Post ble minst 23 personer hastet av gårde til sykehus, inkludert en tiåring. Avisen skriver videre at omtrent 300 personer fikk behandling på et feltsykehus ved konsertscenen.

Astroworld-festivalen arrangeres av rapperen Travis Scott i hans hjemby Houston i delstaten Texas.

Lørdag kveld, norsk tid, har Travis Scott kommentert hendelsen.

Han skriver:

«Jeg er helt knust over det som skjedde i går. Mine bønner går ut til familiene og dem som er påvirket av hendelsen under Astroworld-festivalen. Houston politidistrikt har min fulle støtte når de fortsetter undersøkelsene av de tragiske tapene av liv.»

«Jeg forplikter meg til å samarbeide med samfunnet i Houston om å helbrede og støtte familiene i nød. Takk til Houston-politiet, brannvesenet og NRG-parken for deres umiddelbare respons og støtte. Elsker dere alle.»

Siden hendelsen har rapperen høstet kritikk på sosiale medier.

Flere omstridte konserter

Det er ikke første gang at sikkerheten kommer i søkelyset under en konsert med Travis Scott.

Da rapperen arrangerte Astroworld-festivalen i 2019 ble tre personer sendt til sykehus etter at det oppsto knuffing blant publikum.

I 2015 ble rapperen arrestert etter at han angivelig skal ha oppfordret publikum til å rive ned gjerdene og storme scenen under sin opptreden på Lollapalooza-festivalen.

Scott skal ha pauset konserten natt til lørdag flere ganger, da han så at det oppsto kaos blant publikum, ifølge the Houston Chronicle.

Kritikk i sosiale medier

Kommentarene under rapperens nyeste Instagram-innlegg, indikerer at flere opplevde det motsatte.

Åtte personer døde og mange ble skadet etter kaos under åpningskvelden til Travis Scott-festivalen «Astroworld».

Der reagerer flere på at musikken ikke stoppet, og at Scott fortsatte å spille, selv etter at kaoset var et faktum. Andre mener det ikke var nok trent helsepersonell til stede under konserten.

New York Times skildrer at flere roper om hjelp i løpet av konserten, men at konserten fortsetter. Ifølge avisen skal Scott ha stoppet opp da han så en ambulanse, men fortsatt igjen. Han skal ha bedt publikum ta armene i været, hvis de følte seg bra.

Forsvarer rapperen

CNN har intervjuet musikkanmelder Joey Guerra, som har mer enn ti års erfaring fra Houstons musikkmiljø. Han sier at han aldri har vært vitne til noe så tragisk som denne hendelsen.

Han forsvarer Scott:

– Til å være en festival virket det ikke unormalt. Det skjer ofte, at folk bæres ut som følge av utmattelse eller dehydrering. Han (Travis Scott journ.anm.) stoppet showet, vil jeg påpeke, tre eller fire ganger da han merket at det var mennesker i nød.

Også kjæresten til Travis Scott, Kylie Jenner, får kritikk på sosiale medier etter konserten, melder Mirror.

Hun skal nemlig ha lagt ut flere videoer av konserten på Instastory, der en av videoene viser en utrykningsbil midt i folkemengden. Flere reagerer blant annet på at hun ikke slettet videoen.

les også Minst åtte døde og flere skadet etter festivalkaos i USA

Live Nation, arrangøren av festivalen, gikk med på å avslutte konserten tidlig, sa Larry Satterwhite, assisterende politisjef for Houston-politiet, ifølge New York Times.

Satterwhite sto nær scenen da tragedien fant sted. Han beskriver ifølge Sky News at «alt skjedde på en gang»:

– Plutselig lå mange personer på bakken og opplevde en form for hjertestans eller en annen type medisinsk tilstand. Vi startet umiddelbart med livredning, og det var da jeg gikk for å møte arrangørene, og Live Nation, som ble enige om å avslutte konserten tidlig av hensyn til sikkerhet, siterer Sky News.

Ikke bekreftet dødsårsak

Brannsjef Sam Pena legger til at dødsårsaken ikke er bekreftet for de åtte personene som er bekreftet døde.

CNN skriver at det blir åpnet etterforskning. Etterforskerne vil se på hvordan lokalene var satt sammen, og om det var nok rømningsveier, sier Pena.

De vil undersøke hvorfor publikum begynte å presse fremover på arenaen, og hvorfor de helt fremme ikke klarte å unnslippe mengden.

Ifølge Sky News ber politisjef Troy Finner om å ikke hoppe til konklusjoner om hva som har forårsaket hendelsen.

– Det er viktig at vi ikke spekulerer. (...) Vi vet ikke hva som har skjedd, men det skal vi finne ut av, sier Finner til avisen.

Han bekrefter at politiet undersøker meldinger om at folk brukte sprøyter til å injisere personer i publikum med rusmidler.

Ifølge the Houston Chronicle, skal festivalen ha vært utsolgt, med rundt 50.000 billettsalg.