Da Michelle Pfeiffer og Tom Cruise feiret Golden Globe-priser i 1990, var utdelingen på høyden. I år er det ikke knyttet størst spenning til hvem som vinner Golden Globe, men hvorvidt vinnerne vil ta imot prisen.

Golden Globe i krise: Slik gikk det galt

Når Golden Globe-prisene deles ut natt til mandag, blir det ingen rød løper.

Det blir heller ingen tv-sending, kun en kort seanse på et luksushotellet i Beverly Hills.

I takt med kulturelle og strukturelle omveltninger i USA har den mangeårige praksisen til den skandaliserte organisasjonen bak Hollywoods nest viktigste pris, kommet i søkelyset.

Manglende mangfold blant medlemmene (som frem til i fjor ikke hadde hatt et svart medlem på 20 år), laugsmentalitet og kontroversielle etiske standarder har vært kjernen i kritikken mot organisasjonen.

Og midt i kontroversene: to nordmenn.

I fjor leverte Cruise tilbake sine tre gullglober etter årevis med kontroverser omkring arrangøren.

Bak Golden Globe står en liten, lukket gruppe med internasjonale journalister som har mottatt gaver og luksusturer fra film- og TV-produsenter som håper de skal stemme på dem:

Hollywood Foreign Press Association (HFPA), eller Foreningen for utenlandske journalister i Hollywood på norsk, var lenge en av de mektigste organisasjonene i filmhovedstaden.

Paul Lukas (1894–1971) ble beste mannlige skuespiller under den første utdelingen av Golden Globes.

Golden Globe-prisene har blitt delt ut siden 1944, etter at presseorganisasjonen HFPA ble opprettet året før – på initiativ fra journalister i britiske Daily Mail – for å sikre utenlandske journalister tilgang på filmstjerner å intervjue.

Tidspunktet for utdelingen, kort tid før Oscar-utdelingen, har hevet statusen til prisen, ved å gjøre den til en viktig indikator på hvem som vinner den aller gjeveste filmprisen.

Nest etter Oscar og musikkprisen Grammy har Golden Globes normalt vært den tredje mest populære prisutdelingen i USA, målt i seertall.

Nederlandske Rutger Hauer (1944–2021) mottar en Golden Globe for sin rolle i «Flukten fra Sobibor) i 1988. Hauer var mest kjent for sin rolle som et kunstig skapt menneske i Ridley Scotts film «Blade Runner» fra 1982.

Heller enn å la en jury avgjøre, deles både Golden Globe og Oscar-statuettene ut basert på en avstemning blant organisasjonenes medlemmer.

Det har ført til relativt omfattende lobbykampanjer og sinnrike forsøk på å vinne medlemmenes gunst.

En ekspert på dette var den nå straffedømte og skandaliserte filmmogulen Harvey Weinstein.

Oscar-akademiet måtte til slutt innføre regler som forbød medlemmene å gå på ekstravagante fester arrangert av filmselskaper, en av Weinsteins spesialiteter.

Egne konsulenter tar i dag omkring 400.000 kroner i honorar for å lobbyere filmer, og suksesshonorarer på 175.000-265.000 kroner avhengig av om en film blir nominert eller vinner, ifølge en kontrakt Los Angeles Times har fått tilgang til.

Harvey Weinstein på en fest arrangert av filmselskapet hans i etterkant av Golden Globe-utdelingen i 2014. Filmmogulen, som i februar 2020 ble dømt til 23 år i fengsel for blant annet voldtekt, var i mange år en mester i å orkestrere suksessfulle kampanjer for å skaffe filmer priser.

Men der Oscar har omkring 9400 medlemmer med stemmerett, har HFPA bestått av mindre enn 100 journalister (nå 105). Det gjør at lobbyistene kan jobbe langt mer målrettet.

Info En unik liten gruppe Så mange har stemmerett i ulike film- og tv-priser som avgjøres av en medlemsgruppe: Golden Globes: 105

Oscar: Omkring 9.400

Emmy: Omkring 25.000

Bafta: Omkring 6.000 Vis mer

Medlemmer av HFPA har fortalt New York Times om hvordan de har mottatt private julekort fra filmstjerner og får champagne, dyre viner, kunst, kashmir-tepper, kaker og høyttalere levert på døren.

Beskyldningen om at medlemmene lar seg påvirke utenfra er ikke ny.

En tidligere leder trakk seg fra styret i HFPA etter utdelingen i 1958, mens han uttalte at «visse priser blir gitt mer eller mindre som tjenester», etter at en rekke priser gikk til klienter av samme pr-byrå, ifølge en artikkel fra Vanity Fair samme år.

I 1982 vant skuespilleren Pia Zadora pris. Så kom det frem at hennes rike ektemann hadde fløyet medlemmer av HFPA til kasinoet sitt i Las Vegas. Zadora har nektet for at mannen kjøpte henne stemmer.

HFPA har sagt at de følger opp sine retningslinjer for gaver tett.

Kontroverser omkring hvordan prisen deles ut har fulgt Golden Globe i mer enn 60 år. Her fra en avisartikkel i Vanity Fair i 1958.

Spørsmålet om stemmer lar seg kjøpe ble igjen satt på spissen da mer enn 30 medlemmer av HFPA i 2019 ble fløyet til Paris for å besøke innspillingen av serien «Emily in Paris», hvor de ble innlosjert på luksushotell, noe Los Angeles Times avdekket.

Serien – som tross seerpopularitet ble slaktet av blant andre franske filmkritikere – ble deretter overraskende nominert til to Golden Globe-priser.

«Emily in Paris» følger en kvinne i reklameindustrien (spilt av Lily Collins) sin reise fra Chicago til Paris og fikk lunkne kritikker, gode seertall og – til manges overraskelse – to Golden Globe-nominasjoner.

Kritikken mot HFPA og Golden Globes har kommet samtidig med en større samfunnsdebatt om mangfold i det amerikanske samfunnet.

Men en annen utløsende faktor var den norske journalisten Kjersti Flaa (48), som saksøkte HFPA i 2020, etter at hun ble nektet medlemskap tre år på rad.

– Da jeg bestemte meg for å saksøke HFPA hadde jeg aldri forestilt meg at det kom til å få så store ringvirkninger, sier Flaa til VG i dag.

Kjersti Flaa har i årevis jobbet som utenlandsk journalist i Hollywood, men ble gang på gang nektet medlemskap i foreningen for utenlandske journalister i Hollywood.

Flaa saksøkte HFPA fordi hun mener organisasjonen fungerer som et ulovlig kartell, som beskytter privilegiene til en liten og aldrende grupper journalister heller enn å slippe inn alle som er kvalifisert.

Da søksmålet først ble avvist, blant annet fordi dommeren mente Flaa ikke kunne bevise at hun var påført et økonomisk eller karrieremessig tap, uttalte HFPAs advokat at søksmålet hennes var «motivert av sjalusi» og var et forsøk på å drive utpressing.

Flaa har anket avgjørelsen.

I kjølvannet av Flaa-saken kom storavisen Los Angeles Times, og etter hvert også New York Times, med en rekke avsløringer om organisasjonen bak prisutdelingen.

fullskjerm neste Så kom en protestaksjon mot manglende mangfold i organisasjonen, anført av blant andre skuespiller Kerry Washington. 1 av 6 Foto: OConnor/AFF-USA.com

– Alle har vært redde fordi organisasjonen har vært så mektig og har så mye penger. I dag står hele Hollywood opp mot dem og det føles som en slags oppreisning for meg og alle mine kollegaer som i årevis har blitt behandlet så respektløst av denne gruppen, sier Flaa.

På den andre siden av konflikten står en annen norsk journalist, Hollywood-veteranen Aud Berggren.

STJERNETREFF: Hollywood Foreign Press Association-medlem Aud Berggren og Tom Cruise under et møte i 2010.

Berggren er medlem av HFPA og har dekket stjernene i Hollywood fra inngangen til 90-tallet. Hun var i mange år fast frilanser i VG gjennom spalten «Aud møter:», hvor et tilbakevendende grep var at hun poserte sammen med stjernene på bilder.

For å møte kritikken har HFPA blant annet tatt opp 21 nye medlemmer.

– Det at HFPA hentet inn 20 nye medlemmer med minoritetsbakgrunn er selvfølgelig et steg i riktig retning, men hovedproblemet ligger i de medlemmene som allerede er der, sier Flaa.

– De såkalte journalistene – de fleste er langt over pensjonsalder – har sørget for å holde organisasjonen liten ved å avvise stort sett alle kvalifiserte journalister de siste tiårene, fortsetter hun.

Flaa har saksøkt Berggren personlig som en del av søksmålet mot HFPA. Hun mener Berggren forsøkte å stoppe henne for å unngå konkurranse. Sistnevnte svarer på e-post når VG konfronterer henne med beskyldningene:

– Jeg har ingen kommentarer til Kjersti Flaas falske anklager mot meg, utover det faktum at hun har tapt i retten to ganger, og at hennes nyeste anke fremdeles er aktiv. Siden hun insisterer på å føre sin sak i pressen, og at hun nå virker temmelig desperat, vil jeg ta hennes usanne og injurierende påstander om meg opp med våre advokater, skriver Aud Berggren.

fullskjerm neste Aud Berggrens med John Travolta i 1998. 1 av 5 Foto: Aud Berggren / VG

Tv-sendingene har skaffet HFPA store inntekter. Organisasjonen, som er unntatt skatteplikt har i årevis donert millioner til gode formål, blant annet en av verdens største nettverk for undersøkende journalistikk, ICIJ.

– Grunnen til at utdelingen på søndag er privat er fordi de ikke kunne få en kjendis til å presentere prisene. Det er en oppsiktsvekkende forandring. De er som mafiaen nå. Ingen kan bli sett sammen med dem lenger. Merkevaren har kollapset, uttalte den nederlandske journalisten Diederik van Hoogstraten, som har brutt ut av HFPA, til New York Post lørdag.

Kjersti Flaa er på sin side spent på fortsettelsen:

– Jeg tror de fleste fikk ganske sjokk da de likevel valgte å gjennomføre «showet». Det at alle kjendiser har takket nei til å delta kom ikke som noe overraskelse, for å si det sånn. Nå blir det interessant å se hvordan vinnerne reagerer, om de vil følge i Tom Cruise sitt fotspor og faktisk levere tilbake statuettene, mener hun.

1998, da «Titanic» og regissør James Cameron vant fire priser, var blant prisens beste år, med 25 millioner seere i USA. Til venstre Kate Winslet og til høyre Leonardo DiCaprio.

Golden Globe har vært i hardt vær før. I 1968 rettet FCC, USAs føderale tilsyn for blant annet tv, mange av de samme beskyldningene mot utdelingen som i dag: at vinnerne var et resultat av lobbyisme heller enn renhårige valg.

Den påfølgende skandalen førte til at utdelingen forsvant fra TV-skjermen i fire år. Men den kom tilbake.

«Det har vært positiv publisitet og negativ publisitet. Vi er fortsatt her», sa daværende leder Meher Tatna i en tale i 2018, da organisasjonen fylte 75 år.

Flaa mener det må «et mirakel til for at merkevaren Golden Globe skal kunne overleve».

Før hun senere legger til:

– Men hvem vet, kanskje en annen kanal vil plukke dem opp. Alt er mulig i Hollywood.