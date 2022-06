OMKOM: Bob Saget ble funnet død på hotellrommet sitt i Florida i januar.

Politimenn irettesatt for lekkasjer om Bob Sagets død

To politimenn i Florida har blitt irettesatt i en intern etterforskning etter å ha blitt funnet skyldige i å ha lekket informasjon om Bob Sagets død.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Detaljer om Sagets dødsfall ble lekket fra ansatte til bekjente og videre til sosiale medier før Sagets kone Kelly Rizzo hadde fått informasjon om at ektemannen var død, ifølge en intern etterforskning som Entertainment Tonight har fått tilgang til.

Saget ble funnet død på hotellrommet sitt på Ritz-Carlton i Orlando i delstaten Florida 9. januar i år. Den amerikanske skuespilleren og komikeren ble 65 år gammel.

I Norge var han best kjent for sin rolle i serien «Under samme tak» og som programleder for America’s Funniest Home Videos, men han hadde også en suksessfull karriere som standupkomiker.

SAMMEN: Saget sammen med kona Kelly Rizzo i 2019. De giftet seg i 2018.

Broren tvitret

Ifølge rapporten har de to politimennene brutt de interne direktivene ved å fortelle om dødsfallet til venner og familiemedlemmer, som deretter omtalte dødsfallet i sosiale medier.

Rizzo skal ha begynt å få henvendelser fra mediene før politiet hadde kommet i kontakt med henne, ifølge ET.

Den ene politimannen sendte en tekstmelding til broren sin. Broren skrev deretter «RIP Bob Saget» på Twitter før kona visste at han var død. Tweeten var også publisert før rettsmedisinere hadde ankommet åstedet.

Den andre politimannen skal ha bekreftet dødsfallet overfor en venn som var på Sagets opptreden kvelden han døde. Politimannen var ikke involvert i etterforskningen.

Døde etter fall

Politimennene har nå blitt suspendert i 81 timer. Begge sier det ikke lå dårlige intensjoner bak lekkasjene.

Rizzo er kjent som journalist og TV-vertinne og giftet seg med Saget i 2018. Etter at dødsfallet ble kjent gikk hun ut og sa at hun var fullstendig sønderknust.

Årsaken til dødsfallet var hodeskader etter et fall. Kort tid senere gikk Rizzo sammen med de tre døtrene rettens vei med krav om at etterforskningsdokumenter ikke skulle offentliggjøres. Familien ville at ytterligere detaljer om dødsfallet skulle behandles konfidensielt.