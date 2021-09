PAR: Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise i Spania sommeren 2019.

Dureks bursdagshilsen til Märtha: «Min dronning, min gudinne»

Gratulerer med dagen min dronning, min gudinne, skriver Durek Verrett (46) på Instagram i anledning kjæresten prinsesse Märtha Louises 50-årsdag.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

På bursdagen i fjor fikk prinsessen overraskelsesbesøk av kjæresten på bursdagen. I dag befinner de seg på hvert sitt kontinent og med ni timers tidsforskjell.

Märthas 50-årsdag startet med kaffe på sengen og kake, men det blir også jobb i løpet av dagen.

1000 eksemplarer av prinsessens nye strikkebok bok «Hést» skal nemlig signeres før lansering senere i september.

Også Durek jobber. På InstaStory opplyste han tirsdag at han holde digitalt kurs onsdag ettermiddag.

Men senere på dagen la Durek ut en gratulasjonsmelding til prinsessen på Instagram.

– Jeg er beæret over å stå ved din side i dette livet. Å alltid holde av rom og være i evig ærefrykt for din skjønnhet, kunnskap og nåde. Du er mitt hjerte av hjerter, stjernen som skinner og lyser opp meg og så mange, skriver Verrett videre, før han legger til:

– Jeg elsker deg og vil bruke resten av livet mitt på å vise deg min kjærlighet og hengivenhet. Jeg er for alltid din. Gratulerer med dagen englebaby.

Da Märtha besøkte USA i august i år, var det første gang på åtte måneder at hun og Durek møttes ansikt til ansikt.

Flytting utsatt

De to har lenge hatt planer om å flytte sammen. Märtha uttalte til VG i april at hun «med tiden» nok kommer å flytte til USA, og at barna da «selvsagt blir med». Hun gjorde det samtidig klart at pandemien satte begrensninger for planene.

I det nye intervjuet med NTB får prinsessen spørsmålet om hvordan det ligger an med flyttingen.

– Nei, der ligger vi jo ikke an. Jeg aner ikke! Det har blitt utsatt hele tiden, så vi får se når det skjer. Og akkurat nå er jeg her. Jeg har ikke noen tidsplan på det en gang, svarer hun.

Hjemmet i Lommedalen vil familien uansett beholde.

– Vi må jo ha et hjem i Norge. Fortsatt kommer vi til å være mye her. Vi kan jo ikke forlate vakre Norge helt, fortalte prinsessen.

Tirsdag delte Märtha bilder fra fottur på Sikkilsdalshornet, med alle tre døtrene og noen venner.

«For en fantastisk måte å lade batteriene før min STORE dag», skrev prinsessen.

I anledning prinsessens 50-årsdag offentliggjør kongehuset årets tildeling av midler fra prinsessens fond. Disse 14 søkerne får støtte til tiltak for barn med funksjonshemning.