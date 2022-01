SIER HUN BLE HJERNEVASKET: Holly Madison til høyre på bildet sammen med Hugh Hefner og Bridget Marqaurdt.

Kraftige anklager mot tidligere Playboy-sjef

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fire år etter hans død står flere av hans tidligere «playboy-bunnies» frem med rystende historier.

Hugh Hefner døde i 2017, 91 år gammel, og stjernene stod i kø for å kondolere. Fire år etter har det blitt lansert en ti episoders dokumentar på A&E om livet på innsiden, og om Hefners mørkere sider.

«Secrets of Playboy» heter serien, og det er så langt fra en hyllest man kan komme.

– Han var som en vampyr, han sugde livet ut av alle disse unge kvinnene i flere tiår, sier Sondra Theodore, som var en av Hefners mange kjærester på 70-tallet.

Hun beskylder Hefner for «grooming», og for å ha manipulert henne til å bli med på orgier og å filme sex uten tillatelse

Holly Madison beskriver , ifølge USA Today, Playboy som lik en sekt, og sier at å ha sex med Hefner var traumatisk. Hun forteller om et liv som førte til overdreven drikking og selvmordstanker. Hun sier hun ble hjernevasket og kontrollert på en slik måte at hun var redd for å forlate «Playboy mansion» skriver BBC.

BLE KALT AMERIKANSK IKON: Hugh Hefner ble hyllet i mange kanaler etter sin død i 2017. Nå har et ganske annet bilde blitt tegnet av mogulen.

Tidligere ansatte forteller om kvinner som ble voldtatt av gjester og folk i Hefners nærhet, og at slike hendelser ble forsøkt skjult av “opprydningsteam”. Andre sier Hefner dopet dem så de ble medgjørlige skriver USA Today.

En «tradisjon» hver torsdag var ifølge Sondra Theodore “grisekvelden” hvor sexarbeidere ble «undersøkt» av en lege for så å bli misbrukt for sex av Hefners VIP-venner.

Playboy, bladet Hefner grunnla, har rykket ut til forsvar for kvinnene og tatt avstand fra den tidligere hyllede sjefen.

– Dagens Playboy er ikke Hugh Hefners Playboy, står det i et åpent brev som ble publisert i helgen ifølge BBC.

– Vi stoler på historiene disse kvinnene forteller og støtter de som har stått fram for å dele sine opplevelser .

Magasinet hevder de vil fortsette å konfrontere deler av deres egen historie som ikke reflekterer dagens verdier.

Hefner grunnla Playboy i 1953, og på sitt meste solgte bladet over syv millioner eksemplarer.