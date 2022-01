FJERNES: Dorthe Skappel, Sophie Elise Isachsen og Niklas Baarli får ikke lenger intervjue realitykollegene sine.

TV 2 fjerner «God Kveld Norge»-programledere fra «Farmen Kjendis»-intervjuer

Dorthe Skappel, Sophie Elise Isachsen og Niklas Baarli får ikke lenger dekke «Farmen Kjendis» for «God Kveld Norge». – Mer utfordrende enn vi hadde forutsett, sier TV 2.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Onsdag ble det kjent at «God Kveld Norge»-programleder Sophie Elise Isachsen ikke får intervjue «Farmen Kjendis»-deltager Isak Dreyer før TV 2 har fått avklart deres private relasjon, etter at det ble publisert romantiske bilder av de to.

Nå har TV 2 bestemt at de tre programlederne fjernes fra resten av «Farmen Kjendis»-dekningen i «God Kveld Norge».

– Vi ser nå at det blir mer utfordrende enn vi hadde forutsett, å være programledere i saker som omhandler «Farmen kjendis». Derfor ønsker vi i TV 2 å ytterlig tydeliggjøre rollene til programlederne i «God kveld Norge» slik at det ikke skulle være rom for unødvendig tvil om deres roller på kanalen, skriver pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl i en e-post.

Tidligere «Farmen»-deltager Tonje Frigstad, som har vært inne som vikar denne uken, vil fremover lede alle sendingene hvor «Farmen kjendis» er tema.

MER PÅ TV: Det er Tonje Frigstad som skal være programleder i «God Kveld Norge» når kanalen skal dekke «Farmen Kjendis» fremover.

– Og Sophie Elise, Dorthe og Niklas vil bli intervjuet på lik linje med de andre deltagerne i «Farmen kjendis». De tre vil utelukkende jobbe med annet kjendisstoff for «God kveld Norge», skriver Dahl.

– Dere sa dere skulle få avklart Sophies og Isaks private relasjon. Har dere gjort det nå?

– Om hun har et forhold til Isak er noe hun må svare på selv. Vi kommenterer ikke detaljene i samtalene vi har hatt direkte med henne.

VG skrev i forrige uke om «God kveld Norge»-programlederne som intervjuet hverandre om «Farmen Kjendis»-oppholdet.

Programdirektør Kathrine Haldorsen opplyste da at «God kveld Norge» følger Vær varsom-plakaten, og at «det er åpenbart for seeren at programlederne har en rolle i «Farmen kjendis», og dermed anser vi det som gjort tilstrekkelig kjent at de har en binding til det de omtaler.»

Tirsdag publiserte Se og Hør en rekke bilder av Isachsen og Dreyer. «Hemmelig romanse avslørt» var en av titlene i kjendismagasinet. Da sa TV 2 følgende:

– TV 2 kjenner ikke til om de to har en privat relasjon, men dersom dette stemmer vil vi unngå at Sophie Elise intervjuer Isak heretter, skriver kommunikasjonssjef i TV 2, Jan-Petter Dahl i en e-post.

I Vær varsom-plakaten heter det også at medier skal være åpen om bakenforliggende forhold som kan være relevant for publikum.

I et intervju med VG 15. januar sa Isachsen følgende om hennes forhold til Dreyer:

– Jeg vet at det er rykter om oss, og hvis man lurer på hva som skjedde på «Farmen», så får man bare se på «Farmen» da. Det kommer jo der, sa hun.