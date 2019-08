RYKTER OM UTROSKAP: Miley Cyrus og Liam Hemsworth har nok en gang gått hver til sitt. Her var de på klesvisning i California i juni. Foto: MARIO ANZUONI / X90045

Miley Cyrus raser mot utroskap-ryktene

Torsdag tok artisten til Twitter, for å ta opp ryktene om bruddet med ektemannen Liam Hemsworth.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

For knappe to uker siden ble det kjent at skuespiller Liam Hemsworth (29) og popstjerne Miley Cyrus (26) har tatt ut separasjon.

Det var en representant for paret som offentliggjorde bruddet, og fortalte at de begge hadde «seg selv og sine karrierer» i fokus.

Onsdag meldte TMZ at Hemsworth offisielt har søkt om skilsmisse fra popstjernen.

Dagen før bruddet ble kjent dukket det opp bilder av Cyrus som kysset realitystjernen Kaitlynn Carter, under en ferie i Italia. Ryktene om utroskap har spredt seg som ild i tørt gress, til tross for at forholdet skal ha vært over en stund før bildet ble tatt, ifølge TMZ.

Nå har Cyrus publisert elleve innlegg på Twitter, hvor hun nekter for å ha vært utro mot «The Hunger Games»-stjernen.

Innrømmelser

I innleggene på Twitter belyser Cyrus alle valgene hun har tatt opp gjennom sin karriere og forklarer at hun har gjort flere feil.

– Det er ingen hemmelighet at jeg var på fest i tenårene og tidlig i 20-årene. Jeg har ikke bare røkt, men også tatt til orde for cannabis, jeg har eksperimentert med rusmidler, min hittil største sang handler om å danse høy på «molly» og sniffe linjer på badet, står det i et av innleggene.

I andre innlegg skriver hun at hun har ødelagt forhold, sittet naken på en «wrecking ball», blitt kastet ut av et hotell og har flere nakenbilder av seg på nett, før hun avslutter med å skrive:

– Jeg kan innrømme mange ting, men jeg nekter å innrømme at ekteskapet mitt ble avsluttet på grunn av utroskap. Liam og jeg har vært sammen i et tiår. Jeg har sagt det før, og det forblir sant, jeg elsker Liam og vil alltid gjøre det.

Ustabilt forhold

Forrige uke kom Hemsworth med sin første personlige uttalelse om bruddet, via en post på Instagram:

– Hei alle sammen. Bare en kjapp melding for å si at jeg og Miley nylig er separert, og at jeg ønsker henne god helse og lykke fremover. Dette er en privatsak, og jeg har ikke gitt noen, eller vil gi noen, kommentarer til noen journalister eller aviser.

Cyrus og Hemsworth møtte hverandre under innspillingen av «The Last Song» i 2010. To år senere fridde «The Hunger Games»-skuespilleren til «Hannah Montana»-stjernen, men kun ett år senere kom sjokkbeskjeden om at paret var gått hver til sitt.

I 2016 kunne fansen glede seg over at paret hadde gjenopptatt både romansen og forlovelsen.

Nå er det altså over igjen.

Publisert: 22.08.19 kl. 22:04