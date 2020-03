BEKYMRET: «Farmen kjendis»-deltager Mimir Kristjansson har et svært nært forhold til sin syke mamma, Marit. Foto: Privat

Mimir Kristjansson dypt preget og bekymret for sin syke mamma: – Rett og slett hjerteskjærende

«Farmen kjendis»-deltagerens mor har vært kreftsyk i over 23 år. – Jeg ville aldri tilgitt meg selv om hun døde av corona-viruset, sier han.

«Farmen kjendis»-deltager og Rødt-politiker Mimir Kristjansson (33) snakket i august i fjor ut om sin syke mamma, Marit Wilhelmsen (66). Da Kristjansson var ti år gammel fikk nemlig moren tilbakefall av kreften.

Siden den gang har hun vært syk, gått på utallige behandlinger og inntatt store mengder sterke medisiner.

Ifølge 33-åringen er moren nå å regne som kreftfri. Men til VG legger han ikke skjul på at det fryktede coronaviruset gjør situasjonen svært vanskelig for familien.

– Akkurat nå går det ganske dårlig, erkjenner «Farmen kjendis»-deltageren.

Han forklarer:

– Altså, mamma er frisk hun, men problemet for henne og mange andre akkurat nå er at hun nesten ikke har kontakt med andre mennesker. Hun er helt isolert for seg selv hjemme.

Det aller verste, mener han, er at hun ikke får sett sitt barnebarn, Kristjanssons snart tre år gamle datter, Ásta.

– Det er rett og slett hjerteskjærende, for datteren min er hjemme fra barnehagen i hvert fall i to uker og sannsynligvis lenger. Ikke én eneste gang kan hun bli passet på av bestemor. Selv om det er det eneste hun vil. Det er trist, sier han.

LYKKELIG PAPPA: Mimir Kristjansson og samboeren Matilde fikk for snart tre år siden datteren Ásta sammen. Foto: Fredrik Refvem

Kristjansson forteller at moren Marit har diabetes, nyresvikt i én nyre og at hun går på flere medisiner, i tillegg til at hun har et svekket immunforsvar som følge av alle kreftbehandlingene.

– Det er på mange måter er verre en selve kreften. En vanlig influensa er også farlig for henne. Men når alle er så på tuppa som nå, blir det ekstra ille. Ensomheten er en undervurdert side av det tror jeg.

I FINALEUKEN: Mimir Kristjansson slo ut Adrian Sellevoll fra «Farmen kjendis» allerede i den andre uken av realityprogrammet. Nå er politikeren klar for den store finaleuken. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Hun er generelt veldig dårlig og redusert. Og har fått en drøss av følgesykdommer. Hun er påvirket av all strålingen også.

– Hvordan håndterer dere situasjonen?

– Vi har ikke så mange andre valg enn å ringe hverandre ofte. Det er en del av meg som har så lyst til å gi blaffen i de karantenereglene, og tenke at hun er jo så syk fra før av at hun sikkert overlever dette også. Men så vet jeg at jeg aldri ville tilgitt meg selv om mamma skulle dødd av coronaviruset, forteller politikeren, som er fullt klar over at det er mange i landet som befinner seg i samme situasjon om dagen.

– Det som er så ubehagelig er at de tingene som vanligvis er snilt og godt gjort mot et menneske nå er blitt farlig. Det å ta med datteren vår opp til henne og gi henne en klem – det er plutselig blitt en farlig ting. Det er en veldig rar følelse.

Marit Wilhelmsen har godkjent sønnens omtale av henne. Til VG forteller hun at hun synes det aller verste er ikke å få sett lille Ásta.

– Jeg synes det er veldig vanskelig. Hun er det eneste barnebarnet jeg har, og jeg er veldig glad i henne. Til vanlig er hun mye hos meg. Det er helt tragisk. Vi snakker mye sammen på telefonen, men når du ikke er fylt 3 år engang er man ikke alltid så tålmodig heller. Grusomt kjedelig er det også, erkjenner hun.

Ifølge «Farmen kjendis»-deltageren har moren aldri vært redd for å bli smittet av viruset.

– Hun er solid plassert i risikogruppen. Men hun har overlevd kreften, og som hun sier selv «Jeg kommer ikke til å dø av dette, jeg». Hun mener hun har taklet verre ting. Og det er det som er så rart, for plutselig er det dette du dør av. Det er ironisk.

33-åringen har en klar oppfordring til folk om å ta vare på seg selv og andre i en svært vanskelig tid.

– Det folk bør tenke på, både i forhold til syke og gamle, men mange andre også: Ring dem! Det er nå det er på tide å være en sosial støttehjelp for dem rundt deg, lyder det fra Rødt-politikeren.

