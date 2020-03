SAFTIGE GLOSER: Chrissy Teigen, her på Vanity Fairs OScar-fest i Los Angeles 9. februar. Foto: O’Connor- Arroyo / AFF

Chrissy Teigen ut mot Trump: – Jeg fikk en «rævagina»

Modellen reagerte kraftig på en melding om at presidenten klaget over at coronatesten var ubehagelig: «Faen ta din bomullspinnesmerte.»

Det er en kjent sak at modell og programleder Chrissy Teigen og hennes artist-ektemann John Legend har et annet politisk ståsted enn president Donald Trump. Paret har ofte luftet synspunktene sine åpent på sosiale medier.

Søndag kveld brukte Teigen kraftigere ordbruk enn vanlig da hun tvitret en kommentar til en Twitter-melding fra skuespiller og forfatter Sarah Thyre.

Thyre brukte sterkt negative uttrykk for å beskrive at presidenten angivelig skal ha klaget over hvor invaderende testen for coronavirus var med en vattpinne langt oppi nesen. Hun poengterte at hun hadde hatt flere hender opp i vaginaen sin for å forsøke å dra ut en baby. «Du klager over en bomullspinne, som kan redde millioner av liv, opp i din jæ… nese.»

Teigen retvitret Thyres melding, og utdypet med sin egen erfaring:

«Vaginaen min revnet til rævhullet da jeg fødte Luna. Jeg fikk en rævagina (vagasshole). Faen ta din bommulspinnesmerte.»

Teigen fulgte opp med nok en Twitter-melding der hun skrev:

«De måtte plassere en søppelbøtte ved enden av sengen for å samle opp blodet mitt før de sydde meg sammen, og så måtte jeg tisse ved å bruke en vannflaske som en smertefontene i tre måneder. Så ja. Vattpinnen. Jeg er sikker på at det er supertøft.»

PAR: Chrissy Teigen og ektemannen John Legend. Foto: RINGO CHIU / EPA

President Donald Trump er tidligere på pressekonferanser blitt bedt om å beskrive hvordan det var å bli testet for coronavirus.

«Det er ikke noe du vil gjøre hver dag, det kan jeg fortelle. Det er litt som … Det er flinke leger i Det hvite hus, men det er en test. Det er en test, det er en medisinsk test. Det er ingenting behagelig ved den», sa han forrige uke, ifølge People.

Søndag beskrev også visepresident Mike Pence prosessen, og han kalte den «ganske invaderende» og en «ikke behagelig» opplevelse, ifølge CNN.

En test for coronavirus er altså en såkalt «swab» på engelsk, eller penselprøve på norsk, fra svelg og nasofarynks. «Penselen» ser ut som en lang q-tip eller bomullspinne og nasofarynks er ifølge Store medisinske leksikon øverste delen av svelget, bak nesen.

Senere delte Teigen også et bilde fra en annen tvitrer av henne og Legend med en nyfødt Luna.

«Jepp. Her hadde jeg en gigantisk rævagina», kommenterte hun.

Donald Trump har tidligere beskyldt Teigen for å være stygg i munnen og Legend for å være kjedelig. Stjerneparet har på sin side ofte uttalt seg i svært harde og kritiske ordelag om presidenten. Legend har blant annet beskrevet Trump som «en ond jævla verkebyll for Amerika».

