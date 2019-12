DRAMATISKE SCENER: Yachten til superstjernen Marc Anthony sto natt til torsdag amerikansk tid i full fyr. Foto: JC Olivera, AFP og Miami Fire Rescue

Sangstjernen Marc Anthonys millionyacht oppslukt av flammer

Mellom seks og syv av artistens crewmedarbeidere skal ha vært ombord i båten verdt over 60 millioner kroner, men ingen av dem skal ha kommet til skade.

Det brøt natt til torsdag amerikansk tid ut brann i den amerikanske superstjernen Marc Anthonys (51) yacht, som i øyeblikket befinner seg i Miami. Det skriver flere amerikanske medier, deriblant CBS News.

Artisten selv skal ikke ha vært til stede da den luksuriøse båten tok fyr. Men seks eller syv av hans crewmedarbeidere skal ha vært ombord. Alle skal ha blitt evakuert fra båten, og brannen skal ikke ha ført til personskade, ifølge nettstedet.

Sett denne? Marc Anthony snakker ut om at han alltid vil elske Jennifer Lopez:

The Blast skriver at den dyre båten i disse dager er til salgs, og at den har en verdi på nesten 61 millioner norske kroner. Båten, som er en 120 fots Andiamo, inneholder fem kabiner med plass til totalt 12 overnattende gjester - i tillegg til en lang rekke andre luksuriøse fasiliteter.

VERDENSKJENT: Marc Anthony har tidligere vært gift med Jennifer Lopez, og har vunnet totalt to Grammys for musikken sin. Foto: JC Olivera / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Marc Anthony har tidligere brukt fartøyet til å arrangere store, private arrangementer. Sangstjernen har blant annet invitert den tidligere fotballstjernen David Beckham (44) og hele hans familie til luksusopphold på båten.

Det er foreløpig ikke kjent hva som har forårsaket brannen.

VELTET: Dette bildet viser hvor omfattende skader brannen forårsaket på yachten, som er verdatt til nesten 61 millioner norske kroner. Foto: Miami Fire Rescue

Marc Anthony var tidligere gift med en annen amerikansk sangstjerne, nemlig Jennifer Lopez (50). Han har gitt ut en rekke album, og i 2000 fikk han sitt store gjennombrudd med albumet «When I Dream at Night».

Han har vunnet to Grammys - i 1999 og i 2005.

