SISTE HILSEN: Dette la Marianne Behn ut fredag. Foto: Privat

Marianne Behns hilsen til sønnen: «Det var ikke mørket som tok deg»

Ari Behns mor har lagt ut en hilsen til sønnen, som døde første juledag.

Mor til avdøde Ari Behn, Marianne, deler på Facebook et bilde av seg selv og sønnen der de poserer sammen på en strand.

«Kjære elskede Mikis min. Det var ikke mørket som tok deg, det var lyset som kom deg i møte», skriver hun.

VG har fått tillatelse til å omtale og bruke bildet, som også er lagt ut på Instagram. Geir Håkonsund opplyser til VG at familien ikke ønsker å kommentere utover bildet.

Takket for støtten

Torsdag kveld takket familien for støtten, i forbindelse med Ari Behns dødsfall første juledag.

– Familien har bedt meg videreformidle at de er enormt takknemlige for den overveldende støtten og alle kondolanser de har fått i denne tøffe tiden. Det varmer å se at Ari har betydd så mye for så mange, het det i en uttalelse fra familien sendt til VG av Geir Håkonsund, som har fungert som manager for Ari Behn.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

Minnes med varme

Personer rundt Behn minnes ham som en stor kunstner og en god venn.

Den svenske skuespilleren Mikael Persbrandt la onsdag kveld ut en video på Instagram til minne om Ari Behn.

– Hvil i fred. Kjære, kjære venn, begynner teksten den prisbelønnede skuespilleren la ut på på Instagram to og en halv time etter den triste nyheten om Ari Behns død nådde offentligheten.

Behns mangeårige venn og kollega, Per Heimly, skriver på Facebook at han er i sorg.

– Jeg elsket Ari og han vil for alltid være ved min side, skriver han i et innlegg på Facebook.

I Lommedalen kirke sørget lokalsamfunnet over Ari Behn. Tente lys, nedlagte blomster og beskjeder fra folk til minne om Ari Behn preget Slottsplassen i morgentimene torsdag.

TENTE LYS: Folk viser sin respekt etter Ari Behns bortgang ved foten av Karl Johan-statuen foran slottet, torsdag. Foto: Tore Kristiansen

Kongehuset har også uttrykt sin sorg i forbindelse med hans bortgang.

– Ari var en viktig del av vår familie gjennom mange år, og vi bærer med oss varme, gode minner om ham. Vi er takknemlige for at vi fikk lære ham å kjenne. Vi sørger over at våre barnebarn nå har mistet sin kjære pappa - og har dyp medfølelse med hans foreldre og søsken, som nå har mistet sin kjære sønn og bror, skriver Kongen i en melding som ble publisert på Kongehusets nettsider like etter at dødsfallet ble kjent.

Publisert: 27.12.19 kl. 12:41 Oppdatert: 27.12.19 kl. 13:29

