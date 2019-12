FLYTTET TIL ITALIA: Etter å ha sonet ferdig sin dom for økonomisk kriminalitet ble Joe Giudice beordret å flytte tilbake til hjemlandet Italia. Nå skal han og kona Teresa også ha separert seg. Foto: Rich Schultz / TT NYHETSBYRÅN

Amerikanske medier: TV-frue Teresa Giudice separerer seg fra utvist ektemann

Det profilerte TV-paret, som har lagt noen tunge år bak seg, skal ha bestemt seg for å gå hver til sitt.

Nå nettopp

«The Real Housewives in New Jersey»-profilen Teresa Giudice (47) og ektemannen Joe Giudice (47) har separert seg. Det melder flere amerikanske medier, deriblant Fox News, som skriver at de har fått bekreftet nyheten.

Separasjonen kommer litt over 20 år etter at paret giftet seg – i oktober 1999. Ifølge People skal de to ha diskutert fremtiden under en familietur til Italia i forrige måned, og de begge skal ha vært enige om å gå videre hver for seg, ifølge nettstedet.

Husker du denne? Heather Mills skal ifølge nyhetsbyrået AP innkassere hele 800 millioner norske kroner etter skilsmissen fra Paul McCartney:

Teresa og Joe Giudice har de fire døtrene Gia (18), Gabriella (15), Milania (14) og Audriana (10) sammen. Paret skal ikke foreløpig ikke ha noen planer om skilsmisse. De vil fokusere på barna i denne tiden, skriver People.

Etter at de begge ble tiltalt og dømt for økonomisk kriminalitet i 2014, måtte Teresa sone 11 måneder i fengsel. Ektemannen ble dømt til 41 måneder bak murene, og sonet ferdig først i mars i år.

Italienske Joe Giudice har bodd i USA siden han var barn, men har aldri søkt om amerikansk statsborgerskap. Amerikanske myndigheter krevde derfor tidligere i år at italieneren fratas sin oppholdstillatelse og tvangssendes til sitt opprinnelige hjemland.

Loven tillater nemlig utsending av ikke-amerikanske statsborgere dersom de har begått alvorlige kriminelle handlinger.

Joe Giudice er for tiden i Italia i påvente av en endelig avklaring i deportasjonssaken.

Fox News har vært i kontakt med advokaten til Teresa Giudice, James J. Leonard, som ikke ønsker å kommentere opplysningene om at paret har separert seg.

Her i Norge sendes «The Real Housewives in New Jersey» på Sumo.

Publisert: 18.12.19 kl. 10:02

Mer om

Flere artikler