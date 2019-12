I TRØBBEL: Den britiske TV-vertinnen Caroline Flack ble i forrige uke arrestert og etter hvert siktet for overfall på kjæresten. Nå har hun sett seg nødt til å trekke seg fra den neste sesongen av «Love Island». Foto: Jonathan Brady / PA Wire

TV-vertinne siktet for overfall – trekker seg fra «Love Island»

Den kjente programlederen har bestemt seg for å ikke å gjøre den sjette sesongen av den britiske sjekke-realityen.

Den britiske TV-vertinnen og «Love Island»-programleder Caroline Flack (40) ble i forrige uke arrestert og siktet etter at hun skal ha overfalt og slått sin kjæreste, tennisspilleren Lewis Burton (27).

Overfor den britiske tabloidavisen The Sun bekrefter Flack at hendelsen har ført til at hun nå trekker seg fra det populære reality-programmet.

Husker du norske «Love Island» som ble sendt på TV i fjor? VG møtte de håpefulle som var med i programmet.

– «Love Island» har vært hele verden for meg de siste fem årene, det er det beste showet som finnes på TV. For ikke å stjele oppmerksomhet fra den kommende sesongen, føler jeg at det beste jeg kan gjøre er å trekke meg fra den sjette sesongen, sier hun til avisen.

– Jeg ønsker det utrolige teamet som jobber med showet en fantastisk innspilling i Cape Town.

SIKTET: Det var i dette huset, hjemme hos Caroline Flack, at en mann skal ha blitt overfalt og slått. Flack er nå siktet for overfall på sin 13 år yngre kjæreste. Foto: Isabel Infantes / PA Wire

Ifølge The Sun er Rochelle Humes, Maya Jama og Laura Whitmore blant favorittene til å erstatte Caroline Flack.

Tirsdag la 40-åringen også ut en melding på InstaStory, der hun skriver at hun har blitt utsatt for et betydelig antall medieoppslag og påstander om sitt privatliv.

«Saken er ikke slik den har blitt rapportert å være. Jeg er forpliktet til å samarbeide med de rette myndigheter, og jeg kan ikke kommentere dette ytterligere før den juridiske prosessen er over», skriver hun.

Caroline Flack har vært programleder for «Love Island» helt siden serien returnerte til britiske skjermer i 2015.

Tidligere har hun ledet én sesong av «X Factor».

