Tidlig i kø for Ari Behns bisettelse: – Må støtte opp når dagene er tunge

OSLO DOMKIRKE (VG) De aller første samlet seg før kl 06.00 for å være sikre på å få en plass i kirken.

Oppdatert nå nettopp

Elisabeth Kallvik Nesheim (59) og Inger Elise Kolstø (66) fløy inn til Gardermoen torsdag kveld. De har har tatt turen helt fra Vestlandet, førstnevnte fra Nedre Vats på Haugalandet og Kolstø fra Karmøy. Kl 08.15 var de på plass utenfor Oslo domkirke.

Venninnene forklarer at de gjennom mange år har fått med seg en rekke kongelige brylluper i inn- og utland. De sto utenfor domkirken da kronprins Haakon og Mette-Marit giftet seg i 2001, og de var i Nidarosdomen da prinsesse Märtha og Ari Behn ga hverandre sitt ja året etter.

– Vi glemmer aldri det. Til nå har det vært en gledesreise, men det at Ari Behn valgte å ta sitt eget liv, er så trist. Vi må virkelig vise at vi også kan støtte opp når dagene er tunge. Det er viktig for oss å vise det, sier Nesheim til VG.

– Gleden og sorgen går jo hånd i hånd, sier Kolstø.

1. juledag: Ari Behn tok sitt eget liv.

De hyller begge Ari Behn som en god person – som alltid så menneskene rundt seg.

– Vi tok ham til hjertet vårt, kan du si.

Kvinnene forklarer at Behn ofte dro kjensel på dem.

– Det stemmer at han kjente igjen folk. Han kommenterte gjerne fine hatter vi hadde. «Der er dere igjen», kunne han si, og det gjør jo noe med vanmlige folk. Han var jo ogspå en vanlig mann, men han hadde spesielle evner når det gjaldt å få folk til å føle seg vel.

Vestlandsveninnene synes det er raust av de pårørende å invitere offentligheten inn i det som først og fremst er en avskjed for familie og venner, sier Nesheim.

TIDLIG PÅ PLASS: Lava Stjern Schjølberg utenfor kirken. Foto: THOMAS ANDREASSEN, VG

De om lag 200 som har fått reservert plass, få slippe inn fra kl 11.45. For de øvrige 600 gjelder det å sikre seg en plass i køen som rigges til for allmennheten.

Lava Stjern Schjølberg (15) fra Røros var på plass utenfor kirken kl 05.50.

– Ari Behn har betydd så mye for så mange, også for meg, sier hun til VG og berømmer Behns kunst og forfatterskap.

– Ikke bare var han flink. Det var noe helt spesielt med Ari Behn. Han viste godhet og kjærlighet.

Bisettelsen: Dette vet vi

Bisettelsen starter klokken 13, og det er Oslo-biskop Kari Veiteberg som skal forrette. Hele kongefamilien vil være til stede. Fra regjeringen deltar både statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp), kulturminister Trine Skei Grande (V), olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Også Natos generalsekretær og tidligere leder av Arbeiderpartiet, Jens Stoltenberg, kommer til bisettelsen.

Det vil bli musikalske innslag, salmer og minneord fra familien. VGTV sender bisettelsen direkte.

Publisert: 03.01.20 kl. 09:31 Oppdatert: 03.01.20 kl. 09:51

