DØD: Ari Behn tok sitt eget liv første juledag. Foto: Frode Hansen, VG

Ari Behn: Knallharde oppgjør og sekser på armen

«Vi er den nye vinen», knallharde offentlige oppgjør med kritikere og forfatterkolleger og en enorm tatovering er bare noe av det Ari Behn vil bli husket for.

Første juledag kom beskjeden om at Ari Behn har tatt sitt eget liv. Både det norske og svenske kongehuset, venner, kjente og ukjente uttrykker nå sin sorg over hans bortgang.

– Ari var en varm, talentfull, fargerik mann, som virkelig satte sin spor hos alle han møtte på sin vei, sier kongehusekspert Caroline Vagle til Se og Hør.

«Den nye vinen»

Ari Behn ble for alvor kjent for det norske folk da han giftet seg med prinsesse Märtha Louise i 2002, men allerede på 90-tallet var han en del av det mye omtalte kunstnerkollektivet «Den nye vinen».

I 1993 ble i Behn og forfatterkollegene Bertrand Besigye og Henning Bråten kastet ut av Theatercaféen, etter å ha plystret og ropt høyt:

«Vi er den nye vinen- den nye vinen skal sprenge flaskene!»

– Jeg ble kastet ut av hovmesteren og dørvakten 8. oktober 1993 og fikk beskjed om at jeg var nektet for livstid. Nå er jeg tilbake, i glass og ramme, sa Ari Behn til Dagbladet i 2016, da han og Bjarte Hjelmeland ble hedret med portrett på nettopp Theatercaféen.

Portrettet av ham henger nå på veggen sammen med mange av våre mest kjente og kjære kunstnere.

«DEN NYE VINEN»: Jono El Grande (f.v.), Alexander Stenerud, Bertrand Besigye, Per Heimly, Owe Egon Grandics og Ari Behn Foto: Per Heimly

Tatoverte terningkast

Det var i 1999 at Behn debuterte med den kritikerroste novellesamlingen «Trist som faen», som ble veldig godt mottatt.

Den ble belønnet med terningkast seks av VGs anmelder – et terningkast Behn valgte å tatovere på overarmen, som et varig minne.

Etter debuten ble han tildelt Sarpsborg kulturpris og Østfold Energis kulturpris. Han fikk også gode kritikker for oppfølgeren «Talent for lykke» i 2011. Også for denne boken rullet VGs anmelder sekseren.

TATOVERINGEN: Behn valgte å forevige terningkastet for sin debutbok. Foto: Helge Mikalsen, VG

Utfordret til duell

Da forlovelsen med prinsesse Märtha Louise ble kjent i 2001, gikk sosiolog, skribent og artist Kjetil Rolness hardt ut mot Behn og vennene hans et leserinnlegg i Dagbladet. Han kalte blant annet Behn for «svigersønnen fra helvete».

Behn utfordret derfor Rolness til duell. Ifølge Dagbladet troppet han opp i deres lokaler i Akersgata, og ba Rolness velge sitt våpen: kårde eller pistol. Det ble ingen duell, men de to skværet senere opp.

I et Facebook-innlegg skriver Rolness at meldingen om at Behn er død er vanskelig å fatte, og at han minnes ham som en sjeldent levende person som det var helt umulig å ikke bli sjarmert av.

– Det er faen meg tristere enn faen. Og vanskelig å fatte. Fordi han var så sjeldent levende som person, skriver Rolness.

MINNES: Lys og en rose på Slottsplassen. Foto: Tore Kristiansen, VG

– En gyllen halvmeter

Prinsesse Märtha Louise og Behn giftet seg i Nidarosdomen i Trondheim i 2002. De fikk tre døtre sammen, Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah.

– Hun er en gyllen halvmeter, sa en stolt far til VG da eldstejenta Maud Angelica ble født 29. april i 2003. Og dermed var et nytt uttrykk i det norske språk skapt...

Etter 14 års ekteskap ble paret separert i 2016 og skilt i 2017. Det var den første kongelige skilsmissen på 200 år i Norge.

I et intervju med VG i høst fortalte Behn at han hadde et godt forhold til prinsesse Märtha Louise etter skilsmissen. Han hadde også et godt forhold til kongen og dronningen.

– De er besteforeldre til mine barn og jeg er veldig glad i dem.

FRA BRYLLUPET: I Nidarosdomen i 2002. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Oppgjør med kongehusekspert

Behn ble beskrevet som en fargerik og til tider provoserende mann.

I 2009 tok han et offentlig oppgjør med kongehusekspert Carl Erik Grimstad, som han mente kom med urettmessig kritikk mot ham og familien han var inngiftet i.

Grimstad var ansatt på Slottet fra 1990 til 1993.

– Grimstad har tapetsert Norge med kronikker om sin tidligere arbeidsplass, Slottet. Han påberoper seg autonomi og troverdighet etter å ha arbeidet tre år på Slottet, uten å ha fått fornyet arbeidskontrakten. Siden har han brukt tiden på å spre tabloid svada, sladder og unøyaktigheter om monarkiet og familien min, hevdet Behn.

I et e-postintervju med VG røpte Behn at en karakter i sin nye bok som han da skrev intenst på, var inspirert av Grimstad.

Noen måneder senere kom boken «Vivian Seving», der både Grimstad og andre kjente personer var lett gjenkjennelige i persongalleriet – men under andre navn.

Grimstad, som i dag er stortingsrepresentant for Venstre, sier at hans tanker går til Behns barn og familie.

– Dette er bare trist, og tankene går selvfølgelig til hans barn og nære familie, sier han til Se og Hør.

Ut mot forfatterkollega

Samme år som han gikk ut mot Grimstad, slo han også hardt tilbake mot språkprofessor Finn-Erik Vinje, som mente navnene ekteparet hadde valgt for sine barn var bisarre og utidige.

– Vinje har gang på gang vist at han har en politisk motivert kritikk mot meg og min familie. Dette har pågått i mange år og er ikke noe nytt, sa Behn.

Han gikk senere til frontalangrep på forfatterkollega Erlend Loe i et leserinnlegg i Dagbladet.

Han sammenlignet Loe med et flatpakket furubord fra Ikea og skrev kollegaen later til å være forgapt i «den trauste middelklasse-konformiteten».

Utgangspunktet for krangelen var et innlegg på bloggen til Loe, hvor han skrev at Aris opptreden på «Skavlan» var «noe av det pinligste jeg har sett på TV på veldig lenge».

Åpnet utstilling

I tillegg til å være forfatter, laget Behn også laget prisbelønte dokumentarer for fjernsyn, og var skribent i flere aviser og tidsskrifter.

I 2011 debuterte han som dramatiker med stykket «Treningstimen», som ble satt opp på Rogaland Teater.

Behn har også markert seg som kunstner, og senest i høst hadde han utstilling sammen med Mikael Persbrandt.

DELTE KUNSTINTERESSEN: Mikael Persbrandt og Ari Behn på bokbad på Gyldendals hus i 2018. Foto: Cathrine Gonsholt Ighanian, VG

I oktober i fjor utga Behn boken «Inferno», som fikk blandede kritikker. Den handler om en mann som går til grunne etter å ha blitt forlatt.

På bokens omslag skrev Behn:

«Jeg er en noksagt. Jeg har alltid vært for intens. Full av ord og altfor mye kraft. Uten balanse. Enten – eller. Taus og pågående. Blyg og skamløs. Jeg klarte ikke å holde igjen. Jeg lot det brenne.»

SJOKKERT: Fotograf Per Heimly sier han er i bunnløs sorg etter vennens bortgang. Foto: Mattis Sandblad, VG

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

Publisert: 26.12.19 kl. 11:37

