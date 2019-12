Strenge avtaler og varsler om søksmål: Slik vil Verrett kontrollere pressen

LONDON (VG) prinsesse Märtha Louises kjæreste Durek Verrett ba om avtaler med norsk presse der de skulle forplikte seg til ikke å svekke omdømmet hans eller diskreditere kongefamilien, før han ga intervju.

For mindre enn 10 minutter siden

– Vi avslutter intervjuet nå. Vi avslutter. Dette handler ikke om boken min, men om privatlivet mitt, og det er forbudt område, sier Durek Verrett (45).

Verrett har latt seg intervjue i forbindelse med at han gir ut den omstridte boken «Sjamanens reise», hvor han gir råd til selvhjelp og forteller sin egen livshistorie.

– Vennligst pakk sammen tingene deres, sier PR-agent Naomi White.

Under intervjuet i London i forteller Verrett om forholdet til kongefamilien og svarte på kritikken av boken.

VG stiller også spørsmål som han ikke ønsket å svare på, blant annet om livet før han møtte sin kjæreste, prinsesse Märtha Louise (48).

Når VG så stiller spørsmål om avtaler NRK og VG ble bedt om å gå med på i forkant av intervjuene, reiser han seg og forlater intervjuet.

FORRETNINGSSUKSESS: Durek Verrett og hans ansatte feiret at podkasten «Gammel visdom» var spilt av en million ganger i mars i år. Foto: Faksimile

Forretningsmann

Med 200.000 følgere i sosiale medier, over en million podkast-lyttere, jevnlige TV-opptredener og berømte Hollywood-venner er Shaman Durek, som han kaller seg i jobbsammenheng, kjent i USA.

I staben inngår flere ansatte, en manager og to PR-rådgivere.

Forretningsmannen Verrett livnærer seg både av å dele sitt liv og lære, og at andre vil dele sine følelser og problemer med ham. For eksempel når pasientene skal «bli kvitt onde ånder i kroppen».

«Alt jeg har og alt jeg er, er for oss alle», sa Verrett nylig under en boklansering på podkasten «Dentalks live i LA». Overfor VG kaller han utsagnet sitt motto.

Men skal Verrett intervjues i pressen er det annerledes.

I slutten av november møtte Verrett både VG og NRK i London for å gjøre intervjuer. I en e-post i forkant av intervjuet, ba Verretts advokat Jo-Ná A. Williams, om en avtale der mediene forpliktet seg til å «ikke rakke ned på ham eller arbeidet hans, eller prøve å svekke hans omdømme på noen måte.»

ADVOKAT: Jo-Ná A. Williams er Durek Verretts advokat. Foto: Pressebilde fra advokatens hjemmeside og faksimile av e-post

Avtalen skulle signeres, ifølge advokaten. Hun hevdet også at Verrett ikke tillater intervjuer eller opptak uten et slikt dokument, og hun understreket at han alltid ber om det før intervjuer.

Hverken NRK og VG gikk med på slike avtaler.

Trakk inn kongefamilien

I en påfølgende e-postutveksling med NRK, som VG har tilgang til, forsøkte Verretts advokat å legge nye føringer, etter først å ha bedt om spørsmålene skriftlig i forkant av intervjuet slik at Verretts ansatte kunne «gå gjennom dem».

«I tillegg ønsker vi at du bekrefter overfor oss at du ikke vil skrive eller lage noe som diskrediterer eller rakker ned på Shaman Durek, arbeidet hans, prinsesse Märtha eller kongefamilien. Hvis du kan svare på denne e-posten og disse punktene bør vi være klare for intervjuet», skriver hun.

KONGEFAMILIEN: Kong Harald, dronning Sonja, kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon under fredsprisutdelingen i Oslo rådhus. Prinsesse Märtha Louise var ikke til stede. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

VG gikk ikke med på noen føringer fra Verrett eller advokaten. Verrett besluttet likevel å stille til intervjuer 25. november. Underveis tok VG opp e-postene advokaten:

– Før dette intervjuet, skrev din advokat Jo-Ná A. Williams at du, sitat «krever en avtale om at dere ikke rakker ned på ...

– Vi avslutter intervjuet nå, avbryter Durek før han reiser seg.

– E-posten jeg siterer fra handler jo om boken og om prosessen med dette intervjuet?

– Vi kommenterer ikke på det, skyter PR-rådgiver Naomi White inn fra sidelinjen.

VARSLET SØKSMÅL: Verretts advokat Jo-Ná A. Williams. Foto: Faksimile

Varslet søksmål

Under intervjuet med VG i London avslo Verrett å svare på flere spørsmål, blant annet om en taushetsavtale med ekskjæresten og avtalene han ba om med pressen. Samme kveld fikk Verretts norske forlegger, Jan Mesicek i Lille Måne forlag, en e-post fra Verretts advokat Jo-Ná A. Williams.

Tittelen var «Avis: Veien videre» og inneholdt en varsel om søksmål:

«La reporteren og redaktøren få vite at du snakket med Dureks juridiske team, som sa at hvis de publiserer noe som Durek ikke bekreftet i det intervjuet, så kommer vi til å reise søksmål mot avisen.»

STRENGT: Verrett og teamet hans har strenge vilkår for at han skal gi intervjuer til mediene. Foto: Nina E. Rangøy, VG

Taus

VG har presentert Verret, ansatte, hans PR-rådgiver og hans advokat for informasjon som fremkommer i dagens artikler.

PR-rådgiver Namo White bekrefter at henvendelsen er mottatt. Spørsmålene fra VG er likevel ikke besvart.

Verrett har tidligere truet med søksmål, ifølge Abcnyheter. Først etter at Cappelen Damm bestemte seg for å ikke utgi boken hans. Deretter da NRKs humorprogram publiserte en video der han leste høyt fra boken sin for et kreftsykt barn, som døde, i rollen som sykehusklovn.

BLID: Verrett (45) fortalte om oppveksten i en velstående familie i California. Foto: Nina E. Rangøy

Pressenestor: Allmenn interesse

VG har forelagt det som fremkommer i denne artikkelen for Per Edgar Kokkvold. Han har tidligere ledet Kringkastingsrådet og Pressens Faglige Utvalg (PFU). Sistnevnte holder oppsyn med presseetikken i Norge.

– De betingelser som ifølge VG stilles her, er fullstendig uakseptable. Jeg kjenner ingen norske redaktører som ville gitt etter for slike krav, sier Kokkvold til VG.

PRESSENESTOR: Per Edgar Kokkvold, tidligere leder av Kringkastingsrådet og Pressens Faglige Utvalg. Foto: Knut Erik Knudsen, VG

Han mener Verrett er en offentlig person, og må regne med å få spørsmål om både sin forretningsvirksomhet og sitt privatliv. Han understreker at hans forbindelse med prinsessen er av allmenn interesse.

– Betingelsene han her stiller for å la seg intervjue, er av offentlig interesse. Jeg har faktisk ikke hørt om så ekstreme forsøk på å styre redaksjonell dekning her i Norge. Det er nødvendig å stille kritiske spørsmål, sier Kokkvold.

Han påpeker også at det er en viktig oppgave for pressen å sette et kritisk søkelys også på «kongehuset og deres nærmeste».

– Og den kretsen omfatter nå også Shaman Durek, avslutter han.

Publisert: 22.12.19 kl. 07:08

Mer om

Flere artikler