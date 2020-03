KONGEPAR: Dronning Silvia og kong Catl Gustaf i Frankrike i 2018. Foto: Top Quentin/ABACA / ABACA

Svenskekongen avlyser galla av frykt for corona-smitte

Kong Carl Gustaf og dronning Silvia bestemte mandag å avlyse en planlagt representasjonsmiddag med 150 inviterte gjester.

Den aktuelle gallaen skulle finne sted 4. mars, men nå er den altså avlyst. Det bekreftet det svenske hoffets informassjonssjef Margareta Thorgren til Svensk Damtidning.

– Belsutningen ble tatt i dag, like før vi gikk ut med pressemelding, sier Thorgren ifølge bladet.

De tradisjonelle representasjonsmiddagene er av det formelle slaget. Invitasjonen ble sendt ut for seks uker siden.

– Nå pågår jobben med å kontakte alle de 150 gjestene personlig, opplyser informasjonssjefen, som informerer om at de de har kommet i kontakt med så langt, viser forståelse.

Det er altså frykt for spredning av coronoa-viruset som setter en brems for festlighetene. Hoffet avventer situasjonen og hviler seg på rådene fra landets helsemyndigheter.

Ingen i den svenske kongefamilien skal ha oppholdt seg i risikoområder.

Informasjonssjefen forteller at de kongelige nå er i ferd med å studere kalenderen, for å finne ut hvordan de skal forholde seg til allerede planlagte reiser. De kan komme til å legge flere aktiviteter på is.

Også Expressen omtaler den kongelige avlysingen.

Det norske kongeparet lot ikke corono-frykten hindre dem i å legge ut på tur. I dag besøker kong Harald og dronning Sonja Jordan.

– Statsbesøket planlegges gjennomført. Vi følger situasjonen i dialog med vertslandets myndigheter, opplyser kommunikasjonsdirektør Guri Varpe ved slottet til NTB søndag.

