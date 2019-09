POKALLØP: Prinsesse Märtha Louise har deltatt på en rekke ridearrangementer det siste året. Her er hun sammen med Hillary B.R. etter seieren i hoppeavdelingen av prinsesse Märtha Louises pokalløp.

Märtha Louise hylles av Mette-Marit og Durek Verrett på bursdagen sin

Prinsesse Märtha Louise fyller 48 år søndag. Gratulantene står i kø.

«I dag har denne skjønne dama som fremdeles ser ut som en tenåring bursdag! 🇳🇴 Hipp hipp hurra», melder kronprinsesse Mette-Marit på Instagram.

Prinsesse Märtha takker for dette – på engelsk.

Hennes nye kjæreste, den amerikanske, selverklærte sjamanen Durek Verrett sparer ikke på godordene han heller:

«Gratulerer med dagen til min kjære prinsesse Märtha, som er min gudinne, min lærer og min beste venn. En slik kjærlig refleksjon av guddommelig nåde og skjønnhet. Hjertet ditt er en velsignelse å bevitne, det samme gjelder ordene og visdommen du bærer. Jeg er en bedre mann av den grunn», skriver han på Instagram.

Verrett utdyper videre at vi alle ble velsignet av Gud den dagen Märtha ble født.

«Takk til din mor dronning Sonja og din far kong Harald for at de bragte deg inn i denne verden. Jeg er hver dag takknemlig for deg min kjære søte elskede. For alltid din», hilser han.

Begivenhetsrikt år

Prinsessen ble født 22. september 1971 på Rikshospitalet i Oslo. Hun er nummer fire i arverekken til kronen etter sin bror kronprins Haakon og hans barn prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.

Siden 2005 har likevel ikke hennes fødselsdag vært offisiell flaggdag, slik det er for fødselsdagene til kongeparet, kronprinsparet og prinsesse Ingrid Alexandra.

Prinsessen legger bak seg et begivenhetsrikt år. Mest oppmerksomhet har hun kanskje fått for sin nye kjæreste, et forhold som ble offentlig kjent i mai.

I vår la de to sammen ut på foredragsturneen «The Princess and the Shaman», noe som skapte en del oppstyr. Märtha Louise fikk kritikk for å bruke prinsessetittelen sin kommersielt, noe hun i ettertid har innrømmet at var et feiltrinn.

– Det var et feiltrinn, og jeg skjønner at det provoserer når prinsessetittelen blir brukt på denne måten, skrev Märtha Louise på Instagram i august.

Prinsessen og kongehuset hadde da blitt enige om at prinsessen framover skal skille tydeligere mellom næringsvirksomheten og rollen som representant for kongehuset.

I vinter ble det kjent at Märtha Louise startet selskapet Hest 360 sammen med partner Geir Kamsvåg. Selskapet lager blant annet Youtube-videoer om hest og hestesport, og det siste året har prinsessen deltatt på en rekke hestearrangementer.

Hvert år på Märtha Louises fødselsdag gir fondet hennes penger tiltak i Norge til hjelp for barn med funksjonshemning.

Publisert: 22.09.19 kl. 08:55







