FIKK SEG EN SMELL: Hasse Hope måtte undersøkes av ambulansepersonell etter å ha slått seg under innspillingen av «Senkveld-slaget: Øst mot Vest» i midten av august. Foto: Mauricio B. Evensen

Hasse Hope hentet av ambulanse etter TV-opptak

TV-profilen fikk seg en smell under opptakene i Langesund. – Det var ekkelt, medgir TV-profilen. TV 2 på sin side avdramatiserer hendelsen.

Det var under opptakene til «Senkveld-slaget: Øst mot Vest» i Langesund 16. august at uhellet var ute for TV-profil Hasse Hope (33). 33-åringen lå i vannet på en såkalt «blob», en pute i vannet, mens programleder Helene Olafsen (29) skulle hoppe ned syv meter på motsatt side av «blob’en» for å kaste Hope høyest mulig opp i lufta.

– Jeg har ikke høydeskrekk, men klarer ikke å hoppe fra høyder – ikke engang 5-meteren. Det gjør jeg bare ikke. Dermed måtte jeg være «kanonkulen». Så lå jeg der da, og ante fred og ingen fare, sier Hasse Hope til VG.

Dermed ble det altså Helene Olafsen som skulle gjøre selve hoppet.

– Hun gjør ting uten frykt, og ga absolutt alt med hele sin vekt. Jeg ble skutt opp, jeg følte jeg var fire meter oppe i lufta. Samtidig tippet jeg til siden og smalt hodet i vannet. Etterpå måtte man svømme ut til en bøye, om ikke fikk vi ikke poeng. Jeg begynte å svømme, men svelget mye vann – og ble til slutt så svimmel at jeg holdt på å besvime, forteller han.

TRÅKKET TIL: Det var Helene Olafsen som hoppet ned på en «blob» av denne typen, der Hasse Hope skulle skytes i været på motsatt side. Foto: Mauricio B. Evensen

Hasse Hope ble dratt opp i en båt, og ifølge ham selv var det lett for de andre å se at han var i ferd med å miste bevisstheten.

– Det er mulig at jeg hadde fått en liten hjernerystelse. Det var jo ekkelt. Jeg vet ikke om det hadde vært så ekkelt om dette hadde skjedd på en kompis-greie, men her var det mange faktorer som spilte inn – med TV-kameraer, en konkurranse og så videre. Og så skal man ikke tulle med hodeskader.

UNDERSØKT: TV-profil Hasse Hope følte seg tydelig ør etter smellen han pådro seg. Foto: Mauricio B. Evensen

Ambulanse ble tilkalt, og ambulansepersonell fikk raskt undersøkt ulykkesfuglen.

– De målte blodtrykk, puls etc. De sa det så greit ut, og ville egentlig sende meg til sjekk på legevakten. Men det ville jeg ikke, så de kjørte meg heller tilbake til hotellet. Jeg følte meg ganske ør resten av kvelden og dagen etter.

Men allerede dagen etter var han tilbake i TV-konkurransen.

– Det var ikke aktuelt å gi seg, så jeg var tilbake dagen etter. Det kunne sikkert gått verre, men jeg er uansett glad for at jeg ble så godt tatt vare på av TV 2, sier han.

FRAKTET HJEM: Etter å ha blitt undersøkt av ambulansepersonell, ble Hasse Hope fraktet tilbake til hotellet han bodde på. Dagen etter var han tilbake på TV-opptakene. Foto: Mauricio B. Evensen

Presseansvarlig for «Senkveld med Helene og Stian» og «Senkveld-slaget: Øst mot Vest» i TV 2, Unn Grethe Berge, får bekreftet av produksjonen at hendelsen ikke var så dramatisk som den kan se ut som.

– Hasse Hope lå på puten, altså på «blob’en». Helene Olafsen hoppet ned og skjøt Hasse ut mot målbjellen. Hasse svømte de siste meterne fram til bjellen og fullførte konkurransen. På vei ut dit svelget han litt vann, noe som gjorde at han følte seg litt uvel. Produksjonens helseteam fulgte ham umiddelbart opp. De fant ingen tegn til at noe var galt, forteller hun.

Produksjonen valgte likevel for sikkerhets skyld å ringe ambulanse for å forsikre seg om at alle verdier hos Hope var normale.

– Det var de, og stemningen var på topp mellom Hasse og ambulansepersonalet. Ambulansen tilbød seg å kjøre Hasse tilbake til hotellet slik at han kunne rekke deltagerfesten som skulle være på kveldstid, sier Unn Grethe Berge til VG.

