Harrison Ford krysset rullebanen feil i eget fly

Skuespilleren (77) har igjen vært involvert i flytrøbbel. Nå skal hendelsen etterforskes.

Det hele skal ha skjedd på Hawthorne flyplass i nærheten av Los Angeles onsdag.

Før Ford skulle ut på flytur, krysset han feilaktig rullebanen hvor et annet fly var i ferd med å lande, skriver nyhetsbyrået AP.

– Han erkjente umiddelbart feilen og unnskyldte til flygekontrolltjenesten, sier Fords agent Ina Treciokas i en uttalelse til nyhetsbyrået.

Grunnen til at han kjørte feil skal ha vært at han hørte feil i beskjeden fra flytårnet. Det andre flyet skal ha vært om lag 800 meter unna.

– Ingen ble skadet og det var aldri fare for en kollisjon, sier agenten videre.

Nå skal hendelsen etterforskes.

«Indiana Jones»- og «Star Wars»-stjernen har sertifikat både til småfly og helikopter. Formålet med flyturen skal ha vært å opprettholde flykunnskapene.

Dette er ikke første gang Ford har havnet i flytrøbbel. I 2017 fløy han like over et passasjerfly med 116 personer om bord da han skulle lande sitt privatfly. Den gang slapp han unna med skrekken:

I 2015 ble han innlagt på sykehus etter en dramatisk krasjlanding på en golfbane i Venice i California:

