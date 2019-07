VIL HJELPE: President Donald Trump vil nå ta direkte kontakt med den svenske statsministeren for å hjelpe A$AP ut av fengselet. Foto: Alex Brandon / TT NYHETSBYRÅN

Trump: – Vil ringe «den talentfulle svenske statsministeren»

Fredag ble A$AP Rocky varetektsfengslet for ytterligere en uke. Nå vil president Trump ringe den «talentfulle svenske statsministeren» Stefan Löfven, for å hjelpe den amerikanske rapperen.

Det skriver Trump i en twitter-melding fredag kveld:

– Jeg snakket med Kanye West om situasjonen til hans venn A$AP Rocky. Jeg kommer til å ringe den svært talentfulle svenske statsministeren for å finne ut av hvordan vi kan hjelpe A$AP Rocky. Det er så mange mennesker som ønsker en rask løsning på denne saken, skriver den amerikanske presidenten.

VARETEKTSFENGSLET: A$AP Rocky har sittet varetektsfengslet i Stockholm siden 5. juli – mistenkt for mishandling Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

Det ble torsdag kjent at Kim Kardashian og ektemannen Kanye West bruker nå alle sine forbindelser i Det hvite hus for å få presidenten på banen for å få rapperen ut av svensk fengsel. Noe som åpenbart har virket.

– Presidenten er godt informert om A$AP Rockys problemer i Sverige. Mye takket være Kardashian og West, skrev TMZ.

Torsdag kveld gikk Kardashian ut på Twitter og takket blant annet president Donald Trump og utenriksminister Mike Pompeo for deres hjelp.

– Sverige er et fanatisk land og vi er gode venner. Vi kommer til å snakke med dem – og det har vi allerede gjort, sa president Trump på et pressemøte i Det hvite hus tidligere på fredag,

Etter fengslingsmøtet i Stockholm tingrett fredag ble det avgjort at 30-åringen skal varetektsfengsles ytterligere én uke frem til og med torsdag 25. juli. A$AP Rocky har sittet varetektsfengslet i Kronoberg i Stockholm siden 5. juli – mistenkt for mishandling. Sammen med artisten er ytterligere to andre personer mistenkt i samme sak.

A$AP Rocky ble pågrepet natt til onsdag 3. juli etter et slagsmål i Stockholm – mistenkt for mishandling. Senere ble 30-åringen begjært varetektsfengslet, hvor han nå har sittet inne i to uker.

Siden har artisten måttet avlyse en rekke konserter i Europa.

Ifølge Expressen har den svenske utenriksministeren Margot Wallström (S) tidligere sagt at dette er en sak regjeringen ikke kommer til å blande seg inn i.

– I Sverige har vi et rettsvesen som håndterer denne typen saker. Vi som politikere skal ikke legge oss opp i hvordan man skal dømme eller håndtere de som sitter arrestert i Sverige, sa hun i et intervju med det svenske nyhetsbyrået TT.