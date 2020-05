HISTORISK: Norma McCorvey, som var «Jane Roe» i den historiske abortdommen Roe v. Wade. Her med advokat Gloria Allred i 1989. Foto: J. Scott Applewhite / AP

«Jane Roe» i ny dokumentar: Fikk betalt for å skifte side i abortkampen

I en dokumentar filmet månedene før hennes død, hevder Norma McCorvey at hun aldri egentlig skiftet side i kampen mot abort.

Som den anonyme «Jane Roe» i den profilerte Roe v. Wade-saken, ble McCorvey selve symbolet på kvinners kamp for retten til å kunne ta abort. Saken endte med at Den amerikanske høyesteretten i 1973 slo fast at abort er lovlig i tiden før et foster er levedyktig utenfor livmoren. Dette regnes som 24 uker inn i svangerskapet.

Så, i 1995, skiftet hun tilsynelatende side i det som ble en svært symbolsk seier for abortmotstanderne.

McCorvey døde i 2017, 69 år gammel. Hun lot seg filme av regissøren Nick Sweeney i månedene før sin død, og denne uken slippes resultatet på den amerikanske kanalen FX, dokumentaren «AKA Jane Roe».

Her hevder hun at hun aldri egentlig skiftet side, men at hun fikk betalt av antiabortgrupper for å late som, skriver Los Angeles Times.

– Jeg var den store fisken. Jeg tror det gikk begge veier; Jeg tok pengene deres og de plasserte meg foran kameraene og sa hva jeg skulle si. Så sa jeg det, sier hun.

– Var det hele et skuespill? spør regissøren ifølge CBS, som har sett et utdrag fra dokumentaren.

– Ja, og jeg gjorde det godt også. Jeg er en god skuespiller, men selvsagt spiller jeg ikke nå.

Regissør Nick Sweeney sier til Los Angeles Times at målet med filmen ikke er å skape kontroverser, men å lage det han mener er et fullverdig portrett av Norma McCorvey.

– Med et tema som dette kan folk lett la seg friste til å redusere «Jane Roe» til et symbol eller et trofé, men bak dette finnes en ekte person med en virkelig historie. Norma var svært kompleks, sier han til avisen.

Den evangeliske presten Rob Schenck uttaler seg også i dokumentaren. Han er tidligere leder for antiabortgruppen «Operation Rescue», som i dag er kjent som «Operation Save America». Han bekrefter at McCorvey fikk betalt.

– Det vi gjorde med Norma var svært uetisk, sier han.

BLE SYMBOL FOR ANTI-ABORTGRUPPER: Norma McCorvey klemmer presten Rob Schenck i 1996, året etter at hun ble et symbol for USAs abortmotstandere. Foto: Cameron Craig / AP

Abortkampen i USA har de siste årene vært tøffere enn på lenge, og Roe v. Wade-avgjørelsen fra 1973 er under sterkt press.

Flere amerikanske delstater har vedtatt nye og langt strengere abortlover, deriblant nærmest totalforbud uten unntak for voldtekt eller incest. Abortmotstanderne er åpne om at målet er at aborttilhengerne skal anke disse omstridte lovene til høyesterett, slik at de der kan forsøke å få opphevet Roe v. Wade. Skjer det, kan delstatene selv bestemme om abort skal være lovlig.

Innstrammingene har skapt sterke reaksjoner verden rundt, og tusenvis av amerikanske kvinner har blant annet delt sin aborthistorie under emneknaggen #YouKnowMe.

Rob Schenck, som i dokumentaren forteller at han var med på å hanke inn McCorvey til kampen mot abort, har selv skiftet side i saken. I et innlegg i New York Times i 2019, skriver han sier at han ikke lenger ønsker at loven fra 1973 skal endres – noe han jobbet for i 30 år.

– Å innføre ekstreme antiabort-lover og å oppheve Roe v. Wade vil etterlate fattige kvinner desperate og barna deres uten det de trenger for å trives.

