Sluttet før det ble lukrativt å være influencer: – Litt bittert

«Toroborgen», «Explode» og «Sisteplass» var blant landets største influencere før de sluttet. Slik er livet etter bloggen.

– Der er litt bitter noen ganger, men jeg har et bra liv. Vi var veldig naive på den tiden. De store selskapene ga oss ting og vi tok bilder med tingene, men fikk bare betalt en promille sammenlignet med hva de store influencerne får i dag, sier Tor Olav Borgen (30).

– På den tiden var det ingenting som het «influencer».

Borgen var skaperen av bloggen «Toroborgen» som i mange år lå på topplisten i Norge. Han begynte da han var 16 år gammel, på begynnelsen av 2000-tallet, og hadde daglig mellom 10.000 og 15.000 besøkende innom bloggen.

På den tiden var det få av bloggerne som tjente penger på blogging alene. Noen fikk betalt av sin plattform, men det kan ikke sammenlignes med hva de største influencerne tjener i dag. Sophie Elise Isachsen som nå har sluttet å blogge, har i flere år kunnet vise til millioninntekt.

I 2012 sluttet «Toroborgen» å blogge.

Bloggsavnet

– Man går lei. Hvis man jobber et sted i ti år blir man jo lei, men jeg har savnet det litt. Jeg betalte domene på nettsiden i mange år, men nå er det kjøpt opp av noen. Toroborgen.com eksisterer ikke lenger, forteller den pensjonerte bloggeren til VG.

Borgen fra Kongsberg blogget om hverdagslige ting som skole, turer, flytting til Oslo og flytting til California. Samtidig mener han at han gjorde noe helt unikt.

– Kanskje det gikk så bra fordi jeg var gutt. Det var mange unge jenter som leste bloggen min. I tillegg la jeg ut videoblogger tatt med dårlig webkamera og blogget hver dag. Nesten hver dag i ti år oppdaterte jeg leserne om livet mitt, sier Borgen.

I dag jobber han fortsatt med innhold i et mediebyrå i Oslo, men han innrømmer at han savner blogglivet en smule.

– Jeg har tenkt på det. Jeg hadde nok ikke startet en blogg, den skrivegreia er litt ute, men jeg kunne godt startet ordentlig med Instagram og videoblogging.

Instagramprofilen Toroborgen ble opprettet før han sluttet å blogge. Der publiserer han stadig ting fra eget liv, men det er for det meste for venner og bekjente.

– Jeg begynte å blogge fordi jeg alltid har hatt litt eksponeringsbehov. Det har de fleste tror jeg. Som influencerne holder på i dag er det nok viktig å være et forbilde, men det har blitt lagt mye fokus på at man skal gjøre ting så riktig hele tiden. Jeg synes det er bra at folk kan velge å eksponere litt som man vil, slik det var før.

Explode

Martine Egeland (24) fra Flekkefjord blogget fra 2009 til 2013. Hun startet å blogge da hun bare var 13 år gammel, men lesertallene økte raskt.

– Jeg har alltid hatt et behov for å uttrykke meg, samtidig har jeg ikke noe eksponeringsbehov, for personlig er jeg ganske reservert. Men så har jeg alltid likt å skille meg ut. Der jeg er fra var det ikke plass til å skille seg ut, så det levde jeg nok litt på, sier Egeland til VG.

MOTEBLOGGER: Etter hvert ble Martine Egeland karakterisert som en moteblogger. I dag jobber hun på Urban i Kristiansand. Foto: Privat

Bloggen «Explode» hadde vanligvis mellom 10.000 og 15.000 besøkende daglig. Egeland sier selv at hun bare blogget om vanlige ting, men at hun etter hvert ble kategorisert som en moteblogg, spesielt etter hun vant «Beste dagens outfit» på Vixen Blog Awards i 2012.

– Jeg har kanskje angret litt på tidspunktet på da jeg ga meg med bloggen. Jeg ga meg da jeg var på topp. Jeg vant pris på Vixen året før jeg ga meg, så var jeg nominert det året jeg sluttet. Jeg husker jeg satt under nominasjonen og tenkte: «Hvorfor er jeg her i det hele tatt, jeg har slutta?», forteller den gamle motebloggeren.

Men hun har ikke gitt seg helt. På Instagram har hun hele 164.000 følgere.

– Jeg synes det fortsatt Instagram er veldig gøy. Jeg liker å ha kontakt med folk, de jeg ikke kjenner også, men jeg har roa det veldig veldig ned, samtidig elsker jeg å ta bilder og å poste ting. Jeg kunne ikke ha sletta Instagram, sier Egeland.

Men kontoen prydes lite av annonser og sponsoravtaler. I noen år hadde hun Instagram som en bedrift ved siden av studier og jobb, men det siste året har valgt å legge vekk den biten.

– Det blir mye press med den biten der. Det var også derfor jeg sluttet å blogge. Jeg skulle bli russ og ville ha tid til det sosiale i livet mitt, sier hun.

– Samtidig savner jeg litt den gamle måten å gjøre ting på. Det er mye i dagens «influencer-verden» jeg ikke kan relatere til – at folk gjør alt for oppmerksomhet og klikk, all redigeringen og det kosmetiske. Før var det mer uskyldig og gøy, nå tenker alle på seg selv.

Sisteplass

Forfatteren bak bloggen «Sisteplass» var på alt annet enn sisteplass. Sarah Surland (26) blogget fra 2013 til 2014, fra hun var 19 til 20 år.

Ifølge henne selv staret bloggen med rundt 200.000 følgere, men lå til vanlig mellom 50.000-100.000. Surland var en av de som fikk betalt av sin plattform, i tillegg tjente hun på annonseinnlegg.

Det var en ironisk blogg. Hun blogget om det samme som alle andre, men var ironisk i det meste og la ut «så stygge bilder hun kunne» i stedet for pene. Bloggen ble en slags motpol til det andre som lå der ute.

– Det var nok timinga som gjorde at det gikk bra. Det var nytt. Den hadde nok ikke slått gjennom nå, sier Surland.

IRONISK: Sisteplass var en ironisk blogg hvor Sarah Surland indirekte kritiserte kroppspress og skjønnhetsideal fra andre bloggere. Foto: Privat

Surland ble lei av blogglivet. Hun ble sliten av å måtte oppdatere leserne hele tiden. Hun blogget, men var ingen blogger, sier hun selv. Samtidig savner hun tiden litt.

– Noen ganger, hvert fall når jeg føler at «nå må noen si noe». Noen ganger hadde det bare vært deilig å si noe. For eksempel i kroppspress-debatten. Jeg fikk nok litt forventninger til å ta et samfunnsansvar, sier hun.

I tillegg påpeker hun at dagens influencere får flere muligheter og et større ansvar.

– På en måte skulle jeg ønske jeg fortsatte. Det er en gøy ting å leve av, en annerledes jobb og man får mye. Bloggere får mye muligheter nå. Sånn var det ikke før, men jeg synes det er gøy at folk får prøve seg litt.

Den siste tiden har Surland ligget hjemme med coronaviruset.

– Jeg har hatt alle symptomene. I tillegg er jeg permittert fra jobb, så nå skjer det ikke så mye, sier hun.

Etter blogglivet tok slutt, studerte hun ledelse, tok noen fag i Australia og jobbet en periode som lærer. Nå bor hun i Oslo og jobber med bilutleie, en jobb hun stortrives i.

– Det høres kanskje utrolig kjedelig ut, men det er sykt gøy. Alle er på min alder, og det er masse action.

