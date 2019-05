TJENER LITE: TV 2s Guri Solberg stortrives med sin podkast «Bra damer». – Men det blir ikke noe særlig penger av det, sier hun. Foto: Hallgeir Vågenes

Ekspert om TV-stjernenes podkast-satsinger: - De færreste tjener penger

Norske TV-kjendiser har kastet seg for fullt over podkast.

– Podkast er en tøff arena med mange aktører. De færreste tjener penger.

Det sier kommunikasjonsrådgiver og partner i marketing- og kommunikasjonsbyrået Hausmann, Arne-Inge Christophersen, til VG.

– I et reklamemarked på 25 milliarder kroner går rundt 50 millioner til podkaster. Det er ikke mye og da er det heller ikke mange som tjener penger. Bortsett fra Tusvik og Tønne, fortsetter Christophersen.

TØFF ARENA: – Har du en profil som er interessant er det større sannsynlighet for at folk vil laste ned det første programmet. Er de fornøyde kommer de tilbake. Men kjendisene må levere og de må levere over tid. Hvis ikke forsvinner lytterne, sier kommunikasjonsrådgiver Arne-Inge Christophersen Foto: Knut Erik Knudsen

Listen er lang over TV-kjendiser som har sin egen podkast. En av dem er TV 2-programleder Guri Solberg, blant annet er kjent fra «Sommerhytta». Hun står bak podkasten «Bra damer».

– Podkast-jobbingen gir meg ikke store inntekter, men jeg har min TV 2-lønn og har fått stor frihet av TV 2 til å jobbe med «Bra damer». For meg er dette også en mulighet til å jobbe på egne premisser. I forhold til TV er dette en helt annen måte å jobbe på, hvor det er kort vei fra idé til gjennomføring. Dessuten gir det meg det meg mengdetrening i intervjuteknikk, og det er bra, sier Solberg.

Norske TV-profiler med podkast Disse var på Topp 100-listen i begynnelsen av Mai: ** Jan Thomas og Einar Tørnquist (Jan Thomas og Einar blir venner) ** Mads Hansen og Erik Solbakken (Topp 3 med Mads og Erik) ** Morten Ramm (Må på behandling) ** Else Kåss Furuseth (Ufiltrert) ** Vegard Harm og Morten Hegseth (Harm og Hegseth) ** Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne (Tusvik & Tønne) ** Ida Fladen (Ida med hjertet i hånden) ** Henrik Elvestad (Sportsidioten) ** Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord (Synnøve og Vanessa) ** Vita og Wanda Mashadi (Tvillingterapi) ** Adam Schjølberg og Tore Petterson (Kommentarfelt) ** Sophie Elise og Fetisha (Status) ** Samantha Skogrand og Jamina Iversen (BabyBoom) ** Martine Halvorsen (Sykt Ærlig) ** Guri Solberg (Bra damer) ** Bernt Hulsker (Foppall) Vis mer vg-expand-down

Tidligere NRK-journalist Hans-Wilhelm Steinfeldt debuterte som podkaster i januar med «Steincast».

– Jeg har gjort mye rart i løpet av mine 37 år som journalist. Men dette er morsomt. Det er jo mange podder rundt omkring, men jeg er godt fornøyd med tilbakemeldingene og 2000–3000 klikk, sier Steinfeldt til VG.

GØY: Etter 37 år som journalist trives Hans-Wilhelm Steinfeld med sin nye podkast, «Steincast» – Det er gøy, sier han. Foto: Trond Solberg

Han synes podkast-jobbingen minner mye om måten han jobbet på «Dagsnytt 18» og i «Søndagsavisen» i sin tid.

– Vi inviterer gjester fra hele bredden i samfunnet. Denne måten å jobbe på pusser støv av min innstilling til at folk skal få snakke ut. Vi gjør dybdeintervjuer på inntil 25 minutter – og jeg synes vi har mange spennende gjester fremover. Men det er også et faglig resonnement bak denne satsingen. Vårt firma tilbyr medietrening og da er det greit at vi har en podkast som viser at vi kan journalistikk, fortsetter Steinfeldt.

En annen som trives godt med podkasten sin er Eli Kari Gjengedal – som til daglig er sjef for værmelderne på TV 2.

Sammen med Ingeborg Myhre, kjent både fra Lotto-trekningene på TV og «Farmen kjendis», driver hun podkasten «Eli Kari og Ingeborg» som reklamerer med at de snakker om «sladder, slanking, drinker, bloggere og alt det andre damer skal være opptatt av».

VENNINNEPROSJEKT: – Vi startet opp for et år siden – og siden vi bor i forskjellige byer, podder vi over telefonen, hjemme hos hverandre, i baksetet på en bil eller når vi er på påskeferie for den saks skyld, sier Eli Kari Gjengedal som driver en podkast sammen med Ingeborg Myhre. Foto: Privat

Men heller ikke de to har nevneverdige inntekter fra sin podkast.

– Dette er et felles venninneprosjekt vi bare gjør for moro skyld. Det er et lærerikt prosjekt hvor det vi først og fremst investerer er tiden vi bruker. Vi startet opp for ett år siden – og siden vi bor i forskjellige byer, podder vi over telefonen, hjemme hos hverandre, i baksetet på en bil eller når vi er på påskeferie, for den saks skyld, sier Eli Kari Gjengedal.

Hun er særlig fornøyd med opptaket av forrige ukes podkast.

– Vi gjorde en liveinnspilling fra Ole Bulls scene i Bergen. Det var kjempegøy. Jeg hadde tatt med meg halve stua hjemmefra for å skape litt «hjemme hos Eli Kari-stemning», og det som var så utrolig var at det var fullt hus. Det hadde vi aldri trodd, sier Eli Kari, som i tillegg å legge ut podkasten på de vanlige plattformene, også har en egen Youtube-kanal.

Arne-Inge Christophersen sier podkast er en billig måte å ytre seg på, og det er en av årsakene til at så mange prøver seg.

– Det hjelper å ha et kjent navn. Har du en profil som er interessant er det større sannsynlighet for at folk vil laste ned det første programmet. Er de fornøyde kommer de tilbake. Men kjendisene må levere og de må levere over tid. Hvis ikke forsvinner lytterne. sier Christophersen.

expand-left arrow-right PODKAST-AKTUELLE: Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne

Fra hans ståsted som rådgiver og reklamekjøper er han tydelig på at det kommersielle markedet enda ikke er modent for de fleste av podkastene.

– Mange podkaster er nesten en form for mobbearena hvor man ikke følger noen presseetiske retningslinjer. Det gjelder også mange kjendispodkaster. Det er mange løse kanoner i dette markedet, Som annonsør må du være sikker på at dette fungerer. Tross alt representerer disse podkastene merkevaren din, sier Christophersen.

Det er ikke bare den presseetiske siden av podkastene som må på plass før annonsørene kan gå tyngre inn med sponsor- og reklamekroner i dette markedet.

– Det må stilles flere kontrollspørsmål og det handler også om hvor mange mennesker som faktisk lytter på de forskjellige podkastene. Det må være en revisor-kontrollert, offisiell liste. Slik at reklamekjøpere faktisk vet hva de kjøper, sier Christophersen.

Publisert: 27.05.19 kl. 10:22