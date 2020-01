KOLLEGER: Thomas Giertsen og Anders Giæver. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Thomas Giertsen og Anders Giæver – ny podkast-duo

Thomas Giertsen (48) blir fast makker for Anders Giæver (58) i «Giæver og gjengen».

Oppdatert nå nettopp

Giertsen har kjent Giæver i mange år og vært gjest i VGs kommentatorpodcast hver fredag siden nyttår. Nå går Giertsen inn som fast med-programleder sammen med VGs Anders Giæver frem til påske.

– Jeg har alltid spurt ham om ting i nyhetene og mediene. Da Anders inviterte meg til å bli med, tenkte jeg dette var en mulighet til å stille den typen spørsmål uten at han kan vri seg unna, sier Giertsen til VG.

– Hva kan du bidra med i en nyhetspodkast som dette?

– Det må du nesten spørre Anders om, det er hans podkast. Men jeg kan kanskje bidra til å få ned frekvensen på «Trump er gæren»-nyhetene i «Giæver og gjengen» bittelitt ... ? svarer Giertsen.

– Du er jo primært kjent som komiker, har du lenge hatt ambisjon om å gjøre noe mer seriøst?

– Jeg liker veldig godt jobben som komiker og har et fantastisk samarbeid med Discovery. Men jeg har i tillegg blant annet fått lov å være kokkelærling på restaurant og liker egentlig lærlingrollen godt. Det nå å kunne få en slags lærlingplass i et hjørne av VGs kommentaravdeling, er jeg veldig glad for. Jeg er til syvende og sist en mann uten vekttall.

– Smart nysgjerrighet

Anders Giæver sier han er stolt som en hane over å ha klart å lokke Giertsen til studio hver uke.

– Thomas har en smart nysgjerrighet og en humoristisk kritisk sans, som fungerer godt både når han utfordrer meg som representant for mediene, og når han analyserer samfunnsforhold generelt, sier VG-veteranen.

VG har klare ambisjoner om å bli større og bedre på nyhets- og aktualitetspodcast. I fjor høst lanserte mediehuset den daglige podkasten «Verdens Gang», og kommentatorene i «Giæver og gjengen» går i studio hver eneste dag for å gi et blikk bak overskriftene.

– Det aller kuleste med at Thomas Giertsen blir fast gjest fremover, er at han både er usedvanlig morsom og superinteressant å høre på – med et annet perspektiv enn de fleste andre i den norske samfunnsdebatten. Det skjer noe litt magisk når han og Anders Giæver setter seg i et studio, sier utviklingsredaktør i VG, Øyvind Brenne.

Hør den nyeste og tidligere utgaver av Giæver og gjengen her.

DYPDYKK: Sammen skal Giertsen og Giæver synse om nyhetsbildet. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Tilbakeblikk på da Thomas Giertsen oppdaget Facebook-gruppen «Vi som hater Thomas Giertsen» i «Helt perfekt»:

Publisert: 31.01.20 kl. 13:47 Oppdatert: 31.01.20 kl. 14:24

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser