FAMILIEN SAMLET IGJEN: Kari Marie Søyland Sand og Øivind Andre Sand ser familien igjen for første gang på tre måneder. Her med Vebjørn, Aune og Marianne Aulie, og barnebarna «Lillemor» (8), «Lillegull» (3) og Alba (21). Foto: Klaudia Lech

Her møtes familien Sand for første gang siden coronautbruddet

FROGNERSETEREN (VG) Foreldrene til Vebjørn Sand besøkte onsdag «Roseslottet» for aller første gang. Der ble det også et gledelig gjensyn med barnebarna.

Blant de tette grantrærne på Frognerseteren skimtes fem skulpturer av gull. De strekker seg høyt mot skyene, rager 30 meter over bakken og symboliserer kampen for frihet og demokrati i de fem krigsårene.

På samme sted hvor «Isslottet» sto for 23 år siden, har kunstner Vebjørn Sand og broren Eimund satt opp kunstinstallasjon «Roseslottet».

«Slottet», med en prislapp på 50 millioner kroner, sto klart til 75-årsjubileet for frigjøringen fra tysk okkupasjon 8. mai i år, men åpnet ikke før 13. juni på grunn av coronapandemien.

– Her i «Roseslottet» feirer vi 17. mai hver eneste dag, hele året, i Wergelands ånd. Derfor er «Roseslottet» av gull, dette er den egentlige gullbeholdningen vår, som Norge mistet under okkupasjonen. Slik har Eimund og jeg tenkt, sier kunstner Vebjørn Sand (54) til VG.

Sand omtaler «Roseslottet» som et stort pedagogisk prosjekt som kan oppleves gjennom alle sansene.

– Det forteller også historien om hvordan verdier som rettsstaten, demokratiet og humanisme ble satt ut av kraft under årene med okkupasjon, og hvordan folk var villig til å ofre sine liv for at disse vidunderlige frihetsverdiene skulle leve videre.

Sand har måtte tåle kritikk for prosjektet, blant annet fordi han har fått låne tomten gratis av Oslo kommune, men at det koster penger å besøke installasjonen.

Familiegjenforening

Sola skinner denne onsdagen. Lufta er «hustrig», og mørke skyer lurer på himmelen.

Foreldrene til Vebjørn, Kari Marie Søyland Sand (84) og Øivind Andre Sand (85) skal se «Roseslottet» for aller første gang. Det de ikke vet, er at også noen av barnebarna er på plass.

– Kan de egentlig klemme hverandre?, spør Vebjørn broren Aune.

De blir til slutt enige om å ikke ta noen sjanser. Foreldrene har vært i selvkarantene på Hvaler siden coronautbruddet slo ut tidligere i år.

Men så fort besteforeldrene får øye på barnebarna blir det vanskelig å holde følelsene tilbake.

fullskjerm neste GJENFORENT: Kari Marie Søyland Sand (84) får øye på barnebarnet Ava Elisabeth Veslemøy My Rose Margareth Anna Aulie Sand (3).

Barnebarna Ava Elisabeth Veslemøy My Rose Margareth Anna Aulie Sand (3), Aella Malove Bluebell Marie Ingeborg Hjørdis Aulie Sand (8), David Andre Dela Cruz Sand (18), Alba Aulie (21), Haakon Ferdinand Sand (29) får et gledelig møte med bestemor og bestefar.

– Det er veldig hyggelig å se dem igjen, spesielt her på «Roseslottet», sier David. Aella Malove Bluebell Marie Ingeborg Hjørdis Aulie Sand, som kalles «Lillemor», er enig.

Gjennom fire årstider

Vebjørn Sand fører foreldrene sine gjennom slottet. Det er bygget en universal gangvei formet som en spiral etter Melkeveien. Kunstneren Eimund omtaler den som den aller største geometriske strukturen i «Roseslottet».

Det innledes med en utstilling av nesten 100 av Vebjørn Sands krigsmotiver. Et av maleriene «Min mors fortelling» har moren Kari Marie Søyland Sand inspirert gjennom sine beretninger til sønnen om krigsårene.

Blant kunstinstallasjonene står Antibac-stasjoner.

– Det å endelig se hverandre igjen er helt fantastisk. Vi har snakket sammen over telefonen og holdt en tett dialog under prosjektet. Det å utvikle «Roseslottet» er i min fars ånd, forklarer Vebjørn Sand.

fullskjerm neste OMVISNING: Vebjørn Sand viser frem «Roseslottet» til foreldrene.

Familien stopper opp ved «Ellinors hus». Den fem år gamle jenta og hennes familie var blant de 529 norske jødene som ble tvunget om bord på transportskipet Donau i løpet av formiddagen 26. november 1942.

Tilbake til denne onsdag formiddagen. Det har begynt å regne.

– Alt er laget av materialer som tåler å stå ute. «Roseslottet» skal stå i 13 måneder, gjennom fire årstider. Det er først til høsten og vinteren at dette som et lysfenomen kommer ordentlig til sin rett, men det er en sjarm med alle årstider og hvordan de virker inn på installasjonen, sier Sand.

Han påpeker at det er mange inntrykk på «Roseslottet» som skal tas inn.

– Flere besøkende gir tilbakemeldinger på at de kommer tilbake, sier han.

En god påminnelse

Sand avbrytes av et eldre par. De setter stor pris på utstillingen, forteller de. Han takker dem.

– Målgruppen er unge mennesker, men dette er et prosjekt for hele familien. Det er mange eldre som har opplevd krigen som kommer. Dette er et sted hvor man virkelig ser hvilken glede folk har av å oppleve kultur i natur, men også det å dra på tur. Det var erfaringen min da jeg satte opp «Isslottet» her for 23 år siden, og jeg har lenge hatt lyst til å komme tilbake.

KULTUR I NATUR: Helt siden han satte opp «Isslottet» på Frognerseteren for 23 år siden, har Vebjørn Sand ønsket seg tilbake. Foto: Klaudia Lech

Driftssjef Jon-Are Klemsdal i «Roseslottet» opplyser om at de i løpet av de tre første ukene har hatt 8.000 besøkende.

– Hva betyr verdiene i «Roseslottet» for Norges befolkningen i dag, særlig etter de siste månedene med viruspandemi?

– Folk uttrykker at det i en tid som dette er godt å bli minnet på våre grunnleggende verdier. Når det blåser, er det godt å ha en god forankring, svarer Vebjørn Sand.

Publisert: 12.07.20 kl. 21:43

