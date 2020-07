FENGSLET: Harvey Weinstein ble i mars i år dømt til 23 års fengsel for seksuelle overgrep mot to kvinner. Nå går det også mot oppreisning i 100-millionersklassen. Foto: JUSTIN LANE / EPA

Foreslår forlik på over 180 millioner kroner i Harvey Weinstein-saken

«Etter all trakassering, trusler og diskriminering får disse kvinnene endelig en viss form for rettferdighet», skriver riksadvokat Letitia James på Twitter.

Riksadvokaten i New York foreslår et forlik på 19 millioner dollar, over 180 millioner kroner, i to søksmål om seksuell forseelse på vegne av flere kvinner mot den fengslede Hollywood-mogulen Harvey Weinstein. Det skriver Reuters.

Weinstein ble i slutten av februar funnet skyldig i voldtekt av en kvinne på et hotellrom i 2013, og for å ha tvunget en annen kvinne til munnsex i hans leilighet i New York i 2006. Han ble i mars dømt til 23 års fengsel.

Men advokater som representerer seks av kvinnene som rettet beskyldninger mot Weinstein er ikke fornøyd, og mener den foreslåtte avtalen gjør at den tidligere filmprodusenten ikke selv trenger stå til ansvar eller å betale av egen lomme.

Forliket, som fremdeles må godkjennes av en føderal dommer og en konkursdomstol, vil løse søksmål rettet mot Weinstein, hans produksjonsselskap og hans bror i 2018.

SKYLDIG: Harvey Weinstein på vei til retten i New York i februar, der han til slutt ble funnet skyldig i voldtekt av to kvinner. Foto: JUSTIN LANE / EPA

Det vil også sette punktum for krav om oppreisning fra ni kvinner som i 2017 beskyldte 68-åringen for seksuell trakassering eller overgrep, opplyser riksadvokaten i New York, Letitia James, ifølge Reuters.

«Etter all trakassering, trusler og diskriminering får disse kvinnene endelig en viss form for rettferdighet», skriver James på Twitter.

Hun mener avtalen vil frigjøre kvinnene fra fortrolighetsavtaler som hindret dem i å snakke offentlig om Weinstein, som en gang i tiden var en av Hollywoods mektigste menn.

Advokat Whitney Siehl, som representerte disse kvinnene, omtalte den gang sine klienter som «helter» som turte å gå offentlig med sine beskyldninger.

Advokatene Douglas Wigdor og Kevin Mintzer mener på sin side at forliket er «dypt urettferdig» overfor deres klienter og andre kvinner som dermed ikke lenger vil kunne rette krav mot Weinstein og andre i retten.

«Vi er forbløffet over at riksadvokaten tar en seiersdans for dette urettferdige forslaget, og på vegne av våre klienter vil ha store innvendinger mot dette i retten», skriver de i en uttalelse, gjengitt av Reuters.

I oktober 2017 avslørte The New York Times og New Yorker hvordan Weinstein hadde betalt en rekke kvinner som anklagde ham for seksuell trakassering i flere tiår.

Publisert: 01.07.20 kl. 11:19

