Tiktoker bryter tausheten om narkotika-arrestasjonen

Bryce Hall (20) snakker ut for første gang siden han ble arrestert for narkotikabesittelse tidligere i år.

Hall ble arrestert sammen med kollega Jaden Hossler (19) da de var på roadtrip gjennom USA i mai. Begge er medlemmer av TikTok-huset Sway LA, som blir omtalt som «TikToks One Direction».

Stjernene ble tatt med narkotikastoffet marihuana, og ble satt i varetekt. De betalte til sammen cirka 120 000 norske kroner i kausjon, og slapp dermed ut av varetekt dagen etter de ble arrestert.

Nå er det en måned siden arrestasjonen, og Bryce Hall har snakket ut i avisen People. 20-åringen skriver blant annet at han har lært mye av hendelsen, og at han jobber med å slutte å ruse seg.

– Faren min var voldelig og uansvarlig. Han tilbrakte mye av barndommen min i fengsel, blant annet for overgrep. Jeg har lovet meg selv at jeg aldri skal bli som min far. Da jeg satt i cellen fikk det meg til å føles som at det var det jeg hadde blitt. Det var en motbydelig og skammelig opplevelse, skriver Hall.

– Beklager

Tiktokeren beklager også til sine følgere, og lover at han skal bli sitt ansvar bevisst.

– Det har gått opp for meg at jeg har et enormt ansvar og en stor plattform, med mange unge fans, fortsetter han.

Hall ønsker også å beklage til moren sin, som har vært alenemor og tatt hånd om han frem til han var 16 år.

– Jeg har bodd på egen hånd, jobbet og tatt vare på meg selv siden jeg var 16 år. Jeg har mistet alt jeg har lært på veien om å være ansvarlig.

Vil bli rusfri

20-åringen skriver videre at han ønsker å gjøre endringer, og at det korte fengselsoppholdet har endret han. Blant annet skriver han at målet er å bli rusfri.

– Jeg er på vei til å bli rusfri, og kroppen og sinnet mitt føles fantastisk. Jeg er mer fokusert enn noen gang, og kan nå jobbe hardere med merkevaren min i sosiale medier, skriver han.

Sway-guttene har også fått kritikk den siste tiden for å være på flere kjøreturer innenlands i USA under den pågående pandemien. På Twitter har de svart at det ikke er så nøye, fordi de holder seg unna andre.

Publisert: 26.06.20 kl. 16:18

