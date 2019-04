I EVENTYRLAND: Tom Hugo, Alexandra Rotan og Fred Buljo spiller både på humor og alvor i videoen til «Spirit In The Sky». Foto: Frode Hansen

KEiiNO: Representerer Norge med tre flagg på brystet

Årets norske Eurovision-deltakere skal ikke kun vifte med det norske flagget i Tel Aviv i mai. Det samiske flagget er selvfølgelig også med, det samme er Pride-flagget.

Oppdatert nå nettopp







Dermed får hele trioen hvert sitt identifikasjonsmerke i ukene frem mot den internasjonale finalen den 18.mai; Fred Buljo som den samiske, Alexandra Rotan som den rotnorske og Tom Hugo som den homofile.

les også Sikkerhetsbråk rundt Eurovision i Israel - regjeringen presset til å betale

– Vi ble jo aldri fotballspillere og kom på landslaget, men nå føler vi litt at vi er på pop-landslaget, og det må vi utnytte. Dette er en sjanse som vi neppe får så mange ganger i livet, og da må vi benytte oss av muligheten til å vise oss frem, sier Tom Hugo, som raskt legger til at Pride-flagget neppe blir med opp på scenen i finalen.

les også Melodi Grand Prix: Delfinalene tilbake

– Det er nok en politisk markering som ikke tillates, men jeg kommer til å bruke det for alt det er verdt på førfester og andre arrangementer. Og dette er viktig for meg. Norge er kanskje det beste landet i verden å leve i som minoritet, men dessverre finnes det noen maktpersoner på høyresiden ute i Europa som ynder å sette folk opp mot hverandre. Vi må bekjempe denne «oss mot dem»-tankegangen, sier han.

– For å gjøre oss ferdig med politikken; er du glad for at finalebyen ble Tel Aviv og ikke Jerusalem?

– Ja, det er jeg. Rett og slett fordi det hadde skapt så veldig mye mer oppmerksomhet rundt konflikten i Israel dersom det ble Jerusalem. Vi må ikke glemme at Eurovision startet som et fredsarrangement, sier Tom Hugo.

FAVORITTSEIER: Her har KEiiNO - fra venstre Tom Hugo, Alexandra Rotan og Fred Buljo - akkurat vunnet den norske finalen i Melodi Grand Prix. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

les også Han er favoritt til å vinne Eurovision Song Contest

VG møter trioen som henholdsvis ulv, snørev og reinsdyr (!) under innspillingen av musikkvideoen til årets Melodi Grand Prix-vinner, «Spirit In The Sky».

– Vi tar teksten litt videre, inn i eventyrland og med litt glimt i øyet, sier de og legger til at kostymene representerer såkalte kraftdyr - små mennesker eller dyr som fungerer som «hjelpere» gjennom livet.

De møter altså Europa gjennom sine naturreligiøse hjelpere via videoen, men rent legemlig starter de oppkjøringen til Eurovision-finalen den første helgen i april.

– Da blir det besøk i de største byene i Europa så og si hver helg frem til finalen. Det gleder vi oss til. Vi har fra første stund sagt at vi vil representere så mye vi bare kan, sier Fred Buljo.

les også Historisk svensk MGP-vinner

Tiden etter den norske finalen har vært fin, men hektisk, forteller Alexandra Rotan.

– Jeg mener vi har brukt tiden godt. Vi har både fått reflektert over det som har skjedd og lagt en plan for veien videre, sier hun.

– Dere seilte opp som klare favoritter på forhånd; preget dette dere i Oslo Spektrum?

– Nei, egentlig ikke. Vi ble mye mer overrasket over hvilket trøkk det var da vi opptrådte. Sånn er det altså ikke å høre hva man selv synger. Eller joiker, sier Fred Buljo.

les også MGP-vinnerne: - Vi skal representere Norge med stolthet

Etter finalen har de også fått skulderklapp og råd fra tidligere deltakere.

– JOWST sendte en melding om at det bare var å ta kontakt om det var noe vi lurte på. Og Kjetil Mørland ba oss passe på at vi rakk å kose oss, sier Alexandra.

– Helsa først, så kos! supplerer Tom Hugo.

Publisert: 02.04.19 kl. 13:27 Oppdatert: 02.04.19 kl. 13:39