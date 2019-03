ANGRER SEG: Nicolas Cage giftet seg med kjæresten Erika Koike forrige lørdag. Bare noen dager senere søkte han om å få annullert ekteskapet. Foto: Aaron Vincent Elkaim / The Canadian Press

Nicolas Cage vil annullere ekteskapet til Erika Koike fordi han var for full

Skuespillerstjernen søkte annullering av ekteskapet bare fire dager etter at han giftet seg. For mye alkohol hadde skylden, mener han.

Fredag ble det kjent at skuespiller Nicolas Cage (55), som giftet seg med kjæresten Erika Koike i Las Vegas forrige lørdag, bare fire dager senere søkte om å få ekteskapet annullert.

Årsaken har så langt ikke vært kjent, men nå skriver flere medier, deriblant Fox News og US Weekly, at Cage hevder at han var beruset da han gikk med på å gifte seg med makeupartisten Koike.

«Face/Off»-stjernen leverte søknaden om å få annullert ekteskapet på onsdag med begrunnelsen at han «manglet forståelse for konsekvensene av sine handlinger». Dette ifølge US Weekly, som refererer til rettsdokumentene.

«Før de fikk ekteskaplisensen og inngikk ekteskapet drakk begge så mye alkohol at de ble beruset», står det i papirene.

Ifølge dokumentene foreslo Koike, som en ren konsekvens av alkoholinntaket, at de skulle gifte seg. Cage skal ha reagert på impuls og var på det tidspunktet «ute av stand til på forstå konsekvensene av sine handlinger».

Den 55 år gamle skuespilleren hevder i tillegg at Koike ikke var ærlig om «bakgrunnen og omfanget av et forhold til en annen person, samt omfanget av hennes kriminelle fortid, som innebærer flere aktive straffesaker», skriver Fox News, som ikke har lykkes å komme i kontakt med Nicolas Cages talsperson.

Skuespillerveteranen, kjent fra filmer som «Ghost Rider», «Con Air», «Face/Off» og «Gone In 60 Seconds», har vært gift tre ganger før. I 1995 giftet han seg med skuespilleren Patricia Arquette (50). Paret ble skilt i 2001. I 2002 giftet Cage seg med Elvis-datteren Lisa Marie Presley (51), men lykken varte bare i tre måneder.

I 2004 ble han smitt på nytt – med servitrisen Alice Kim (35), som han har en 13 år gammel sønn med. Forholdet var turbulent, og i 2011 ble filmstjernen arrestert for mishandling av Kim. Siktelsen om vold og ordensforstyrrelse ble senere frafalt. Paret gikk hver til sitt i 2016.

Cage har i tillegg en sønn på 28 år fra et tidligere forhold.

Selv om Cage nå opplever uro på privaten, er han karrieremessig svært aktiv. På filmnettstedet IMDd står stjernen oppført med ikke mindre enn åtte nye filmprosjekter.

Cage og Koike har vært kjærester i ganske nøyaktig ett år.

